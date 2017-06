W dniach 9-11 czerwca br. odbędzie się już tradycyjna V Piesza Pielgrzymka „Prawda was wyzwoli“ (Jn 8,32) na trasie Turgiele – Mejszagoła. Pielgrzymka ma na celu propagowanie wartości i idei chrześcijańskich.



Komitet organizacyjny powstały z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, dbając o dalsze pieczołowite pielęgnowanie prawd wiary naszych przodków, wartości chrześcijańskich oraz tradycji rejonu wileńskiego, po raz kolejny zaprasza podążyć wytyczonym szlakiem we wspólnej modlitwie, przez posługę dla innych, nadawanie intencji i sensu wysiłkom, pogłębiać swą wiarę, kształtować świadomość i postawę patriotyczną.

W ciągu trzydniowej podróży pątnicy będą mieli do pokonania ponad 60 km drogi. Droga pielgrzymów rozpocznie się 9 czerwca (piątek) o godz. 9.00 Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Pierwszego dnia pielgrzymi dotrą do Rudominy, gdzie na nich będzie czekać spotkanie z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, jak też Adoracja Najświętszego Sakramentu w rudomińskim kościele. W inne dni pieszej podróży na uczestników będą czekały różne wydarzenia ewangelizacyjne oraz kulturalne: Msza św., konferencje, zajęcia i koncert. Trzeciego dnia (11 czerwca, niedziela) o godz. 11.00 pieszą pielgrzymkę zwieńczy uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole.

Pierwsza piesza pielgrzymka organizowana przez Samorząd Rejonu Wileńskiego odbyła się w 2013 roku oraz miała na celu złożyć hołd pamięci duszpasterzowi, patriarchowi Wileńszczyzny, śp. księdzowi prałatowi Józefowi Obrembskiemu, ponadto kultywując wartości, postawę i ideały, upowszechniając słowa nauki, jakimi się kierował. Od tamtej pory ta modlitewna procesja stała się tradycją i co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników.

Pragniemy zachęcić młodzież i dzieci naszego rejonu, jak też i z innych miejscowości, wraz z opiekunami i uprzejmie zaprosić do wzięcia udziału w tradycyjnej V Pieszej Pielgrzymce.

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

