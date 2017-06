Festyn Dobrego Pasterza w Niemieżu

W niedzielę, 4 czerwca, w Niemieżu odbył się Festyn Dobrego Pasterza. Jest to przede wszystkim święto rodzinne i wspólnotowe. Jego charakterystyczną cechą jest to, że co roku w organizacji ogromną rolę odgrywa młodzież, która bierze na siebie dużą część przygotowań.



– Cieszę się, że w Niemieżu młodzież jest tak bardzo aktywna i chętnie się angażuje. Dla nas jest to możliwość do spotkania, rozmów i wykazania się w czasie występów – mówi Władysław Kondratowicz, współorganizator i główny sponsor festynu.

Na scenie w Niemieżu wystąpiły przede wszystkim lokalne zespoły. Dla gości zaśpiewały Ale babki i chór Vox Carmeli z Niemieża, zespół Leila Dance ze Skojdziszk oraz uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych z Rudominy. Wystąpili także uczniowie Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego oraz wolontariusze, którzy pod kierunkiem Bożeny Bieleninik przygotowali przedstawienie „Młodzież”.

Co roku w świętowaniu bardzo aktywny udział bierze także Wspólnota Tatarów Niemieża. Swoje tradycyjne pieśni i tańce zaprezentował na scenie Tatarski Zespół „Ilsu”.

– Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w takim święcie, zwłaszcza, że tak bardzo wielu jest młodych ludzi. Dla nas jest to taki dzień, gdzie możemy doświadczyć, iż w Niemieżu mieszkają nie tylko Polacy, Litwini czy Tatarzy, ale że wszyscy tworzymy jedną wspólnotę – podkreślił Aleksandras Beganskas, dyrektor Centrum Kultury i Oświaty Islamskiej i imam Niemieża.

Co roku Tatarzy nie tylko występują na scenie, ale także przygotowują dla wszystkich tradycyjne tatarskie danie. W tym roku była to zupa szurpa. Obiadu nie tylko wystarczyło dla wszystkich gości, ale nawet było się czym podzielić z ubogimi, którzy przychodzą do stołówki na Lipówce, gdzie również zawieziono zupę.

W czasie festynu zaangażowanych było około 30 wolontariuszy. Łatwo ich było rozpoznać po czerwonych koszulkach, które ufundował Władysław Bobin i firma Stampline. Oczywiście, przygotowania rozpoczęły się dużo wcześniej. Od dawna trwały też próby, bo tradycją święta jest co roku inny wspólny taniec.

– To przede wszystkim święto młodzieży, która co roku naprawdę bardzo ciężko pracuje, by festyn mógł się odbyć. Ale w przygotowania włączyła się chętnie cała wspólnota. Nie brakowało chętnych, aby skosić trawę czy też poprzenosić ławki. To świadczy o tym, że bardzo potrzebujemy takich wydarzeń. Jako jeden z organizatorów mogę powiedzieć, że potrzeba było naprawdę niemało sił, aby wszystko przygotować. Ale to trochę tak, jak z maratonem. Wysiłek ogromny, ale jak przebiegniesz, to dopiero radość w sercu – mówił Władysław Kondratowicz.

Uczestnicy festynu mogli także oddać krew.

– Pomysł na zaproszenie centrum krwiodawstwa również wyszedł od naszej młodzieży. Zaproponowała to uczennica 4 kl. Gimnazjum, Karina Olejnikova. Mieszkańcy Niemieża bardzo chętnie wzięli udział w akcji, goście z centrum krwiodawstwa nie mieli wolnej ani chwili w czasie festynu. Chęć oddania krwi zadeklarowało 30 osób.

– Festyn był naprawdę świetnie zorganizowany. Wszędzie widać wolontariuszy, którzy są nieustannie chętni do pomocy. Także ludzie, jak widać, są dzisiaj bardzo otwarci, chcą się dzielić, o czym świadczy choćby kolejka, aby oddać krew. Jako nauczycielka otrzymałam dzisiaj bardzo dużo pozytywnej energii od swoich uczniów. Kiedy widzę, jak bardzo chcą pracować, jak bardzo się starają, sama zyskuję wiele zapału do pracy – mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, nauczycielka w gimnazjum w Niemieżu.

– Cieszę się, że w tym święcie uczestniczy tak wiele rodzin i widać, że ludzie czekają na to wydarzenie. Dla mnie to co roku okazja do tego, żeby zobaczyć, jak wiele potrafi z siebie dać nasza młodzież, jak potrafią żyć i starać się dla innych. No i okazja, żeby samej zrobić coś dobrego dla tej wspólnoty – mówi Ana Mackel, która koordynowała pracę wolontariatu.

W ramach festynu zorganizowano konkurs artystyczny zatytułowany „Dary życia”. Forma prac konkursowych była dowolna, ale większość z nich to były rysunki. Zgłoszono także 2 zdjęcia i jedną pracę pisemną.

Organizatorem festynu była organizacja społeczna Wspólnota wsi Niemież rejonu wileńskiego, Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz młodzież Kościoła św. Rafała Kalinowskiego. Sponsorzy wydarzenia to organizacja „Optimalietis”, UAB „Echo Stamp“ Stampline, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie oraz Wspólnota wsi Niemież rejonu wileńskiego.

Ilona Lewandowska

Współpraca Agata Šalkovskytė, Joanna Wilbik

Fot. Czesława Deinarowicz

