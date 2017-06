Rząd przedstawił pakiet reform, które pokazują, kto naprawdę rządzi naszym państwem. W sumie – czy naprawdę naszym?



Zniesienie ulgowych podatków dla rolników, odebranie możliwości pracy w ramach własnej działalności gospodarczej budowniczym i mechanikom, większe obciążenie hoteli podatkiem VAT i zakaz większych transakcji gotówkowych – to tylko część pomysłów.

Nie ma, co ukrywać, że tego rodzaju zmiany prowadzą do konsolidacji kapitału, jego centralizacji i przeniesienia środka ciężkości rynku w ręce państwa, koncernów i banków. Inaczej mówiąc – oligarchizacji. Tak, jakby już teraz nie była ona dostrzegalna i uciążliwa.

Oficjalnie mówi się o potrzebie zmniejszania społecznych nierówności i różnic w zarobkach – ale tak naprawdę „wyrównywanie” dotyczy tylko najmniej zarabiających. Mieszkający w Anglii i tam płacący podatki współwłaściciel Maximy Nerijus Numavičius żadnej z wprowadzanych zmian nie odczuje, ale ciężko pracujący na Wileńszczyźnie rolnik – owszem, i to boleśnie.

I chyba na tym „wyrównanie” polega, że ten rolnik, mechanik czy budowniczy pojedzie sobie do Anglii, tak samo jak Numavičius. Tylko jaki w tym interes ma Litwa – niech spróbuje odpowiedzieć rząd, zanim przepchnie swoje pomysły.

