Premier Saulius Skvernelis z wizytą w rejonie wileńskim

2 czerwca br. premier Saulius Skvernelis odwiedził rejon wileński, gdzie podczas spotkania z kierownictwem Samorządu omówił perspektywy tego regionu i pilne kwestie społeczne, odwiedził przedszkolaków, interesował się sprawami społecznymi i środowiskiem przedsiębiorczości w rejonie.



Najpierw szef rządu gościł w Awiżenskim Oddziale Nauczania Przedszkolnego Gimnazjum w Rzeszy, gdzie po występie artystycznym najmniejszych wychowanków dyskutowano o aktualnych zagadnieniach edukacji. Akcentowano podporządkowanie placówek oświatowych, znajdujących się na terenie rejonu wileńskiego. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść zauważyła, że kwestia administrowania oświaty tylko pod względem terytorialnym lub tylko pod względem założyciela nie jest rozwiązana do końca, co często powoduje problemy, toteż należałoby poszukiwać możliwości reformy systemu podwójnego podporządkowania, przekazując podwładne Ministerstwu Oświaty i Nauki placówki oświatowe Samorządowi i przewidując dodatkowe finansowanie. Mer zauważyła, że ​​ we współpracy międzyinstytucjonalnej często zdarzają się luki. Uczestnicząca w spotkaniu posłanka na Sejm, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė wskazała, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest wzorowy w kreowaniu i pielęgnowaniu polityki oświatowej, bowiem w okresie niepodległości Litwy potrafił wybudować 6 nowych szkół czy ich oddziałów, 7 przedszkoli i ich dobudówek. W związku z tym, że potrzeba instytucji przedszkolnych w niektórych miejscowościach jest naprawdę duża, istnieje potrzeba przejrzeć funkcje założycieli i skierować finansowanie państwa w tym kierunku.

Edukacja jest jedną z priorytetowych dziedzin działalności Samorządu. W celu zaspokojenia potrzeb społeczności mieszkańców kształcenia się w języku ojczystym lub państwowym są założone litewskie instytucje edukacyjne i placówki mniejszości narodowych, niektóre z nich są dwujęzyczne lub trójjęzyczne. Samorząd z powodzeniem prowadzi renowację, modernizację i budowę nowych placówek. Ze wszystkich 18 placówek przedszkolnych już odnowiono 78 proc. instytucji, a z 45 szkół ogólnokształcących – 72 proc. Pozostałe placówki oświatowe są nowe i nie wymagają remontu lub ich remont jest planowany w najbliższych latach.

Przedszkola w rejonie wileńskim są bardzo atrakcyjne nie tylko ze względu na nowe lub ostatnio odnowione środowisko edukacyjne, lecz ze względu na o połowę mniejsze niż w mieście płatności. Należy zauważyć, że sieć instytucji przedszkolnych jest wystarczająco szeroka, a kolejki dzieci są tylko w niektórych przedszkolach podmiejskich.

Premier odwiedził zlokalizowaną w pobliżu Wilna ZSA „ALTAS komercinis transportas” – międzynarodową firmę producenta małych autobusów i dostawcy karetek pogotowia. Tu zapoznał się z działalnością firmy, linią produkcyjną, systemem motywacyjnym pracowników. Po wycieczce zapoznawczej po nowoczesnych zakładach produkcyjnych premier wyraził zadowolenie, że w rejonie wileńskim tworzą się takie aktywne koncerny międzynarodowe, zapewniające harmonijny rozwój i umacnianie całego kraju.

Podczas wizyty w Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny w Gejsiszkach mer Samorządu Maria Rekść wyraziła szczerą wdzięczność dla nowego rządu za usłyszane wołanie o pomoc w perypetiach reformy opieki instytucjonalnej w rejonie wileńskim. Po przejrzeniu norm opieki społecznej, bazy prawnej, wzięto pod uwagę dobro, prawa, interesy i oczekiwania dzieci, by swoją działalność, rozpoczętą w 2016 roku, mogło prowadzić Centrum Dobrobytu Dziecka i Rodziny, a dla pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci były stworzone jakościowe warunki życia i przyjazne środowisko, zbliżone do rodzinnego.

Spotkanie kontynuował zastępca dyrektora Administracji Albert Narwojsz, który podczas prezentacji o rejonie wileńskim nie tylko scharakteryzował osiągnięcia, mocne strony tego najszybciej rosnącego zakątka Litwy, ale również odsłonił problemy, dla których rozwiązywania są potrzebne racjonalne uchwały państwowe. Dokonano przeglądu środowiska ekonomicznego, inwestycyjnego, biznesu, środowiska społecznego, rozwoju infrastruktury, zapoznano się z perspektywami rejonu oraz planowanymi pracami. Przedstawiciele rządu wyrazili zadowolenie, że zrealizowane pomysły i wykonane prace stwarzają przychylne warunki do zwiększenia dobrobytu ludzi i wyrazili nadzieję, aby pomóc rozwiązać im więcej problemów. Doradca premiera Elvinas Jankevičius chwalił doskonale w rejonie porządkowaną dziedzinę społeczną.

Innym odwiedzonym przez Premiera miejscem była rodzina św. Marcina, opiekująca się 10 dziećmi pozostałymi bez opieki rodziców. Rozlokowała się ona na chutorze Jurkiszki, Głowy rodziny – Alius i Regina Ilgūnai – dziękowali Samorządowi Rejon Wileńskiego za stałą opiekę, pomoc w nabyciu bardzo potrzebnego autobusu i dodatkowe fundusze na utrzymanie pełnoletnich. Również słowa podzięki za pomocną dłoń i stałą troskę o liczną i piękną rodzinę św. Marcina były skierowane do posłanka na Sejm Rity Tamašunienė.

