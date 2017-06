V Piesza Pielgrzymka Śladami księdza prałata Józefa Obrembskiego

W niedzielę przed południem do Mejszagoły dotarła pielgrzymka Turgiele-Mejszagoła. 60-kilometrowy szlak, łączący dwie miejscowości związane z ks. prałatem Józefem Obrembskim, przeszła przede wszystkim młodzież ze szkół rejonu wileńskiego.

– Bardzo zależy nam na tym, aby wartości, jakimi żył ks. prałat Obrębski, a także pamięć o nim, przetrwały. Stąd tak bardzo zachęcamy szkoły, by włączały się do pielgrzymowania – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.

Hasłem tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki były słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana „Prawda was wyzwoli“.

Pielgrzymi wyruszyli w piątek rano z Turgiel, gdzie ks. Obrembski tuż po święceniach rozpoczął swoją misję duszpasterską, do Rudominy. Po drodze słuchali religijnych konferencji, modlili się i śpiewali razem z zespołem Randeo Anima z Podbrzezia.

– W ciągu roku, gdy każdy z nas ma dużo swoich zwykłych zajęć, pracę, albo studia, często zajmujemy się swoimi sprawami i tracimy poczucie wspólnoty. Pielgrzymka to wspaniałe miejsce, żeby tę wspólnotę, jaką jest Kościół, odczuć. Idziesz ręka w rękę z siostrą, bratem, czujesz, że każdy człowiek przypomina swoją postawą o wierze i zaufaniu do Boga – mówi o swoim pielgrzymowaniu Augustyna Grejciun, kierowniczka zespołu.

– Często ktoś do nas podchodził i mówił, że chyba trudno nam tak cały czas śpiewać, ale przecież przy śpiewie idzie się o wiele przyjemniej, czas mija szybciej a droga nie wydaje się taka długa. Na pewno śpiew na pielgrzymce to nie koncert. Staraliśmy się, żeby wszyscy ludzie mogli się w niego włączyć, śpiewać, pokazywać jakieś gesty, żeby mogli się wspólnie modlić – wspomina.

Mer rejonu wileńskiego w tym roku wyjątkowo nie przeszła całego pielgrzymkowego szlaku.

– W piątek nie mogłam uczestniczyć w pielgrzymce. Pojechałam do Wrocławia, by wręczyć tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego pochodzącemu z Wileńszczyzny kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Nie tracimy nadziei, że kardynał odwiedzi nasz rejon, jednak tytuł, który został przyznany już 2 lata temu, zdecydowaliśmy się wręczyć podczas Koncertu Kresowego. Było to podsumowanie przygotowań do akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, skierowanej na ratowanie kresowych grobów. Do pielgrzymów dołączyłam najszybciej jak mogłam, czyli w niedzielę, ponieważ ta pielgrzymka, tak jak pamięć o ks. Obremskim, są mi bardzo drogie – wyjaśniła Maria Rekść.

W sobotę pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a po drodze do Suderwy oddali hołd poległym żołnierzom AK w Krawczunach. W niedzielę wczesnym rankiem wyruszyli do Mejszagoły.

Pielgrzymkę zakończyła msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mejszagole, złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobie ks. prałata oraz zwiedzanie poświęconego mu muzeum.

Nie był to jednak koniec świętowania, gdyż w tym samym dniu Mejszagoła obchodziła swoje święto. Jednym z jego elementów był Dzień Rzemiosła Tradycyjnego.

Chętni mogli nie tylko przyjrzeć się pracy rzemieślników, ale też spróbować samodzielnie uwić palmę czy ulepić garnek.

W czasie Święta Miasteczka Mejszagoła odbył się również koncert. Na scenie przed pałacem Houwaltów wystąpiły zespoły: Mejszagolanka, Czerwone Maki, Folk Vibes, Przyjaźń, Right Way Teens oraz Green and Gold.

