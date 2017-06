9 czerwca na wrocławskim Rynku mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wręczyła regalia Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego dla pochodzącego z Wileńszczyzny 93-letniego kardynała Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa seniora wrocławskiego.



„Wileńszczyzna cieszy się, że ma takiego Obywatela” – mówiła mer. Dodała, że zaszczytny tytuł przyznano kardynałowi za pielęgnowanie wartości i tradycji chrześcijańskich. Zaprosiła też go do odwiedzenia Wilna.

„Wysoko cenię sobie to odznaczenie… To dobry znak, gdy ludzie nie wyrzekają się starego człowieka” – odbierając zaszczytne wyróżnienie powiedział kardynał Henryk Roman Gulbinowicz oraz cieszył się, iż Ziemia Wileńska nie zapomina swoich dzieci. Dodał, że obowiązkowo przyjedzie do Wilna, jeżeli dopisze zdrowie.

9-10 czerwca w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, odbyła się 8. edycja Koncertu Kresowego w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której patronem honorowym jest emerytowany metropolita wrocławski kard. Gulbinowicz. W tym dniach na wrocławskim Rynku unosiły się śpiewy w wykonaniu zespołów z Polski, Ukrainy i Litwy. Specjalnie dla kardynała i wrocławian wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Zgoda” z podwileńskiego Rudomina. Kard. Gulbinowicz pochwalił się, że przez rok pracował w tej miejscowości jako kleryk.

Delegacja samorządu rejonu wileńskiego, w osobach mer Marii Rekść i starosty wiejskiej gminy Niemenczyn Edwarda Puncewicza, miała też okazję spotkać się z kardynałem Gulbinowiczem na prywatnej audiencji w Pałacu Biskupim na Ostrowie Tumskim. Spotkanie z wilniukami nie odbyło się bez wzruszeń i wspomnień. Mimo sędziwego wieku Jego Eminencja jest pełen energii i jak może uczestniczy w życiu Kościoła. Błogosławiąc zaś na koniec wizyty ziomków, powiedział: „I niech Pan błogosławi ode mnie wszystkich moich znajomych”.

Ks. kard. Gulbinowicz urodził się w 1923 roku w rejonie wileńskim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Niestety po wojnie był zmuszony do opuszczenia swej ojczyzny. Swoje życie ofiarował Bogu i ludziom. W czasach sowieckich walczył o przetrwanie Kościoła Katolickiego. Wspierał parafie Wileńszczyzny, przyczynił się do remontów kościołów, organizował wycieczki uczniów z Wileńszczyzny do Polski. 29 kwietnia 2015 r. Uchwałą Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego księdzu kardynałowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

Na podst.: Teresa Worobiej (Tygodnik Wileńszczyzny), L24, inf. wł.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...