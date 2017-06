Pątniczy szlak modlitwy i bycia razem

W dniach 9-11 czerwca br. odbyła się już 5. Piesza Pielgrzymka Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego z Turgiel do Mejszagoły. W ciągu trzech dni pątnicy pokonali około 60 km. Hasłem tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki były słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana – „Prawda Was wyzwoli” (J 8, 32).



Pielgrzymka rozpoczęła się 9 czerwca (piątek) o godzinie 9 rano od Mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Turgielach, którą odprawił ksiądz Wiktor Kudriaszow z parafii Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Marii Panny w Wilnie wspomagany przez księży z Wileńszczyzny.

„Prawda was wyzwoli – to są jedynie trzy słowa, ale jakże mocne. Podczas pielgrzymki będziemy rozważać, co to jest prawda. Was – czyli kogo wyzwala? I co to jest wyzwolenie? Po co jest?” – podczas kazania tłumaczył ksiądz Wiktor i podkreślił, że ta Msza św. jest duchowym przygotowaniem się do pielgrzymki.

Po Mszy św. około 150 pielgrzymów modląc się, śpiewając i wysławiając Boga wyruszyło w kierunku Rudominy. Po drodze pielgrzymów swoją gościnnością zadziwiali lokalni mieszkańcy. Pod wieczór w Rudominie na pątników czekała kolacja, adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w Rudominie, spotkanie z mnichami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), a także różne rozrywki.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się od Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Przybyłych pątników powitał Jego Ekscelencja biskup dr Arūnas Poniškaitis. „Niech wam dziś świeci słońce, tak jak wczoraj. Prośmy Boga, by wszyscy do końca wytrwali razem, ale najważniejsze, prośmy Pana Boga, by dał nam posiąść prawdę. „Prawda was wyzwoli” – to hasło tegorocznej pielgrzymki, hasło tego roku. Prośmy Pana Boga, aby żyć w prawdzie, którą jest Pan Jezus” – mówił biskup Poniškaitis.

Po Mszy św. pielgrzymi autobusami udali się do Krawczun, gdzie uczcili pamięć żołnierzy, poległych w 1944 roku w walce z hitlerowcami. Z Krawczun znowu pieszo, krok po kroku, wspólnie się modląc pielgrzymi przez Płocieniszki, Nowosiółki, Karwieliszki, Ciechanowiszki kroczyli do Suderwy, gdzie na nich czekały nie tylko kolacja i nocleg, ale też zabawa integracyjna. Po męczącej podróży wędrowników w kościele św. Trójcy w Suderwie radośnie przywitał proboszcz parafii ksiądz Stanisław Maciukiewicz i podziękował pielgrzymom za świadectwo wiary. Pątnicy wraz ze scholą „Barka” z parafii w Suderwie pieśniami wielbili Pana, a wieczorem wszyscy radośnie spędzili czas przy ognisku.

W niedzielę (12 czerwca) wcześnie rano wzniośle nastrojeni i uszeregowani w zgodnej kolumnie, na której czele przez całą drogę niczym drogowskaz był niesiony krzyż, pielgrzymi ze śpiewem i modlitwą kroczyli w kierunku ostatecznego celu – Mejszagoły. Tuż przed Mejszagołą pielgrzymów zaskoczył deszcz, który tylko wzmocnił uczucia podróżnych. Wszyscy niezłomnie pokonywali ostatnie kilometry, wiedząc, że modlitwa naprawdę łączy, jako że trzy dni wszyscy kroczyli razem we wspólnym rytmie – w rytmie modlitwy, i nieważne – świeciło słońce czy padał deszcz.

Nie zważając na deszcz pielgrzymów cieszyły radosne okrzyki, życzenia, kwiaty i uściski zgromadzonych mejszagolan i bliskich. Nagle znikło całe zmęczenie, cały ból, ulotniły się trudy całej drogi, a w sercu pozostały jedynie radość i spokój. To radość pielgrzymowania. Trzydniową pielgrzymkę uwieńczyła Msza św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Mejszagole, gdzie została uczczona 6. rocznica śmierci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Podczas Eucharystii pątnicy dziękowali za bezpieczne odbycie wędrówki oraz otrzymane łaski.

W trzydniowej pieszej pielgrzymce wzięło udział około 300 pielgrzymów w różnym wieku. Była to głównie młodzież z Wileńszczyzny. Najmłodsza uczestniczka pielgrzymki Agnieszka liczyła 5 lat i śmiało wędrowała wraz z mamą Eleną. Większość szła wszystkie trzy dni, niektórzy decydowali się na jeden dzień. Pątnikom prawie do końca podróży nie tylko mile uśmiechało się słońce, ale także witali ich gościnni gospodarze, przedstawiciele społeczności, na poboczach rozłożywszy różne smakołyki i inne dobra lub urządziwszy przystanki odpoczynku.

Do szlaku modlitwy, wytrzymałości i nadziei dołączyli również europoseł Waldemar Tomaszewski, posłanka na Sejm RL, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski z rodziną, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść. Duchowym przywódcą pielgrzymki był ksiądz Wiktor Kudriaszow. Głównym koordynatorem – zastępca mer samorządu rejonu wileńskiego Robert Komarowski. Przez całą pielgrzymkę swymi piosenkami urzekał zespół z parafii w Podbrzeziu „Randeo Anima”. W niedzielę, po Mszy św. pielgrzymi żegnali się, obiecując ponownie spotkać się w przyszłym roku.

Początki organizowania pielgrzymki przez Samorząd Rejonu Wileńskiego sięgają 2013 roku, kiedy to jednym z głównych celów było oddanie hołdu patriarsze Wileńszczyzny, księdzu prałatowi Józefowi Obrembskiemu i zainspirowanie przykładem Jego życia. Całe swoje życie oddawszy w ręce Boga, ksiądz prałat nieustannie kierował się wartościami prawdy, miłości i pokoju, głosił dogmaty wiary katolickiej wśród mieszkańców Wileńszczyzny, a Jego mądrość i głęboka ufność w Panu na zawsze pozostanie w naszych sercach.

