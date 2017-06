Posła na smycz!

„Chłopo-zieloni”, którzy w wielkim stylu, wręcz pirackim abordażem, wzięli z marszu roztrzęsiony sejm, teraz muszą szykować się do oblężenia.

Chaotyczne miotanie się, jak pies za ogonem, z pomysłami gospodarczego i społecznego uzdrowienia Litwy, spowodowało, że już czyhają na nich konserwatywne hieny i sępy liberałów.

Najpierw, z nietonącego jeszcze statku rządzących, uciekł jeden szczur – dziennikarz, który uzupełnił frakcję niezrzeszonych „mieszańców”.

Potem był skandal samochodowo-obyczajowy sympatycznej, co prawda, posłanki. Jej złożenie mandatu na szczęście nie uszczupliło stanu posiadania „chłopo-zielonych”, bo w dodatkowych wyborach wygrał ich człowiek.

No, a teraz inna posłanka – młoda i ambitna – opuściła szeregi Związku Chłopów i Zielonych, dając się zwabić liberałom. A takie miała nadzieje i plany… Ba, miała być ponoć nawet ministrem.

Fregata piratów coraz bardziej się chwieje, szczególnie po orędziu kanonadzie z prezydenckiego galeonu.

„Chłopo-zieloni” oburzają się, że takich zdrad być nie powinno i szykują już prawne zapory przyszłym „uchodźcom”.

Z praktyki jeszcze czasów sowieckich można zaczerpnąć jeden przykład. Idziesz na bezpłatne studia ze skierowaniem przyszłego pracodawcy, ale potem odbębniasz obowiązkowe trzy lata z prawem do dalszego zatrudnienia. Do tego można dodać obecnie stosowaną sankcję – jeżeli zwiewasz, to zwracasz koszty nauki.

Wniosek więc jest jeden, a raczej rozwiązanie. Partie swoim posłom, przynajmniej tym wybranym z listy, muszą założyć obroże i wziąć na krótką smycz czteroletniej kadencji.

I na razie bez kagańców. Na razie.

