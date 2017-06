W tym roku bez retransmisji polskich programów TV

15 czerwca, w sejmie odbyło się posiedzenie sejmowej Grupy 3 Maja odnośnie możliwości oglądania polskiej telewizji na Litwie. Celem Grupy jest stworzenie alternatywy dla prokremlowskich telewizji rosyjskich.

– Proponujemy retransmisję czterech polskich kanałów na Litwie. Skierowaliśmy nasz projekt do rządu. Teraz trzeba czekać, kiedy rząd znajdzie fundusze na finansowanie retransmisji polskich programów – poinformował „Kurier Wileński” poseł Andrius Kubilius, członek Grupy 3 Maja.

Projekt zakłada retransmisję TVP Info – ósmej pod względem popularności telewizji w Polsce, TVN24 Bis, Kino Polska International oraz Kino Polska Muzyka International. Szacuje się, że roczny budżet (bez opłaty licencyjnej) nadawania tych telewizji na Litwie wynosiłby około 350 tys. euro.

Deividas Matulionis, doradca ds. polityki zagranicznej premiera Sauliusa Skvernelisa, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że w budżecie państwowym na rok bieżący nie jest przewidziana kwota na retransmisję polskich kanałów.

– Finansowanie tego projektu będzie omawiane podczas planowania budżetu państwa na rok 2018. Już rozpoczęły się dyskusje. Jeżeli rządowi uda się zdobyć pieniądze na uruchomienie tego projektu, to bardzo możliwe, że już w przyszłym roku mieszkańcy Wileńszczyzny będą mogli oglądać polskie programy – zaznaczył Deividas Matulionis.

Saulius Skvernelis wielokrotnie opowiadał się za stworzeniem możliwości oglądania polskiej telewizji na Wileńszczyźnie. „Rząd jest bliski znalezienia rozwiązania i na pewno to zrobimy, zaoferujemy obywatelom narodowości polskiej możliwość oglądania polskich kanałów. Będzie to dobry krok nie tylko dla polskiej mniejszości narodowej, lecz także dla Litwinów, którzy znają język polski. Dostęp do źródeł informacji z sąsiedniego kraju jest bardzo ważny” – zapewniał szef rządu.

Dyskusje na temat możliwości oglądania polskiej telewizji na Litwie trwają od kilku lat. Mimo że dla większości mieszkańców polski jest językiem ojczystym, nie mają oni możliwości oglądania polskiej telewizji. Badania wielu socjologów i politologów wskazują, że większość mieszkańców rejonu wileńskiego ogląda najczęściej programy telewizji rosyjskich i białoruskich.

Frakcja sejmowa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) po szeregu pertraktacji na różnych szczeblach wystosowała list w sprawie retransmisji polskich kanałów do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego. Członkowie frakcji sugerują retransmisję TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Religia, TVP ABC (dla dzieci), TVP Rozrywka, TVP Seriale, TVP Parlament. Są zdania, że jedynie kanał TVP Polonia stanowczo nie wystarcza, aby należycie promować kulturę, historię oraz język polski na Litwie.

Od 2015 roku Polski Klub Dyskusyjny zabiega o wzmożenie obecności polskiej produkcji telewizyjnej na Wileńszczyźnie. Członkowie klubu niejednokrotnie poruszali tę kwestię w dyskusjach z politykami litewskimi i z Polski.

Remigijus Šeris, dyrektor generalny Centrum Litewskiego Radia i Telewizji (Telecentrum), w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczył, że są już stworzone wszystkie możliwości techniczne do retransmisji polskich programów na Litwę.

