Pięcioletnia propagatorka polskiej piosenki na Litwie

Nikol Aleksejeva ma dopiero 5 lat i już całkiem poważne doświadczenie na scenie. Jest nie tylko jedną z najmłodszych solistek, ale chyba także najmłodszą propagatorką kultury polskiej na Litwie. Dzięki niej w litewskim internetowym konkursie talentów wygrała polska piosenka.



– Nikol sama wybrała piosenkę, z jaką wystąpiła w konkursie. To jej ulubiony utwór – mówi mama dziewczynki, Julia Aleksejeva.

Nikol po wakacjach pójdzie dopiero do zerówki w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach, ale muzyki zaczęła się uczyć już dużo wcześniej.

– Moja najmłodsza córka bardzo lubi śpiewać, w zasadzie równocześnie zaczynała śpiewać i mówić. Widać było, że bardzo jej się to podoba, dlatego bardzo wcześnie zaczęliśmy szukać dla niej jakiejś szkółki. Nie było to łatwe, ponieważ mówiono nam, że jest zbyt mała. W końcu trafiliśmy na Jovitę Vaicekauskaitė i Studio „Hey” – opowiada mama Nikol.

Nikol zaczęła chodzić na zajęcia jako trzylatka. Najpierw śpiewała i tańczyła w zespole Studia „Hey”, a niedawno została również najmłodszą solistką.

– W tego rodzaju pracy wszystko zależy od konkretnego dziecka, od tego, na ile potrafi się skoncentrować, utrzymać uwagę, ale także czy podoba mu się to, co robimy. Nikol zaczęła chodzić na lekcje bardzo wcześnie i od początku widać było, że bardzo jej się to podoba. Trzylatek, który potrafi brać udział w zajęciach to jednak raczej rzadkość. Nie robimy nic na siłę, zajęcia staram się prowadzić tak, żeby dzieci odbierały je jako zabawę, jednak tak naprawdę jest to ciężka, systematyczna praca. Czasem widać, że nawet 6-letnie dziecko nie jest w stanie się jej podjąć, wtedy proponujemy rodzicom, żeby jeszcze zaczekali. Pod tym względem Nikol jest rzeczywiście wyjątkowa. Naprawdę lubi śpiewać i tańczyć, doskonale czuje się tez na scenie – mówi Jovita Vaicekauskaitė, nauczycielka śpiewu.

Dziewczynka brała już udział w niejednym konkursie muzycznym. Zajęła pierwsze miejsce na XVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach, trzecie w międzynarodowym konkursie-festiwalu muzycznym „Aprila pilieni”, zdobyła również grand prix festiwalu tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Dance Box” w Wilnie. Ostatnio odniosła zwycięstwo w litewskim konkursie talentów, w którym jako jedyna zaśpiewała piosenkę w języku polskim „Do słońca leć”. Jej wytęp doceniła zarówno komisja konkursowa, w skład której weszli znani litewscy wykonawcy, m.in. Sasha Song, Steponas Januška, Rasa Kaušiūtė, jak również internauci. Piosenka w wykonaniu Nikol zyskała najwięcej, bo przeszło 1100 polubień w czasie trwania konkursu.

– Piosenkę wybrała Nikol. My nie mieliśmy wątpliwości co do jej wyboru, ponieważ jest to jej ulubiony utwór, który dobrze rozumie, czuje i to widać na scenie – mówi mama dziewczynki. Piosenka spodobała się zarówno polskiej, jak i litewskiej publiczności. Wideo w krótkim czasie miało przeszło 40 tys. wyświetleń i zostało udostępnione prawie 500 razy.

Oczywiście sukcesy dziewczynki byłyby niemożliwe, gdyby nie zaangażowanie całej rodziny.

– To rzeczywiście wymaga bardzo dużo zaangażowania z naszej strony. Oboje z mężem poświęcamy Nikol dużo czasu, pomagają jej także starsze siostry: Adela i Neli, które razem z nią występują. Razem jeździmy na koncerty, festiwale. To taka nasza wspólna przygoda – mówi Julia Aleksejeva.

Nikol ma dopiero 5 lat i w przyszłości wiele może jeszcze się zmienić. Wiele dzieci w pewnym momencie rezygnuje przecież z muzyki. Czasem szukają nowych zajęć gdy dorastają, czasem chcą po prostu odpocząć. Jovita Vaicekauskaitė mówi, że dla nauczyciela utrzymanie zainteresowania ucznia muzyką przez długi okres nie jest wcale łatwe. Jednak nawet jeśli po kilku latach w zespole dziecko stwierdzi, że nie chce dalej śpiewać, to czas poświęcony na muzykę nie będzie stracony.

– Dziecko zyskuje zawsze dużo, jeśli chodzi o umiejętności muzyczne, jak choćby dobrze wykształcony słuch. Scena uczy jednak znacznie więcej. Po kilku latach zyskuje się na pewno odwagę, pewność siebie. Scena uczy także wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi, tworzenia relacji. To wszystko jest bardzo ważne w dorosłym życiu, niezależnie od tego, czy dziecko zwiąże swoją przyszłość z muzyką czy nie – podkreśla nauczycielka.

