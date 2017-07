Lato na Dolnym Śląsku

Już od kilku lat Samorząd Rejonu Wileńskiego w nagrodę za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia na międzynarodowych czy ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych, wyniki sportowe, jak też aktywny udział w inicjatywach katolickich czy kulturalnych funduje uczniom wyjazdy za granicę.



W roku bieżącym odbył się już 4-ty pielgrzymkowo-poznawczy wyjazd dla aktywnej młodzieży rejonu wileńskiego, organizowany pod patronatem mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść. W latach poprzednich uczniowie podróżowali do Polski, na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, czy Rzymu. Wyjazdy te skupiają się głównie na wyłanianie najlepszych, rozwój ich uzdolnień, jak również wzbudzenie motywacji do nauki.

W dniach 19-23 czerwca br. pod czułym okiem opiekunów: wicemera Roberta Komarowskiego, ks. Mariusza Marszałka, wicedyrektora Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jerzego Lewko, długoletniej harcerki Doroty Lewko oraz katechetki Anżeliki Kaczkan 40 młodych i zdolnych uczniów wyruszyło w podróż na Dolny Śląsk.

Młodzież nocowała w gościnnych progach klasztoru ojców Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. Wyprawa miała charakter religijny, dlatego przebywanie w klasztorze pozwoliło na sprawowanie codziennych mszy świętych oraz wieczornych adoracji Najświętszego Sakramentu, którym towarzyszyła obstawa muzyczna w wykonaniu zespołu „Randeo Anima” z Podbrzezia.

Program krótkiego pobytu był bardzo precyzyjnie splanowany i zawierał wiele interesujących punktów: zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku, zwiedzanie Barda, gdzie się znajduje najstarsza w Polsce drewniana figurka Matki Bożej, pochodząca z 1011 roku, zwiedzanie Wrocławia i Ząbkowic Śląskich, pobyt w ZOO we Wrocławiu, wyjście w góry stołowe oraz błądzenie po Błędnych Skałkach. Wielu uczestników pielgrzymki po raz pierwszy wzięło udział w wyjeździe o charakterze religijnym, jednak nie zawiedli się, o czym świadczą przynajmniej relacje uczestników, które podajemy poniżej.

„Przede wszystkim chciałabym podziękować za wspaniałe przeżycie tych kilku niesamowitych dni, za każdą osobę, którą mogłam poznać!

W tak krótkim czasie udało nam się zaprzyjaźnić, a w tym była zasługa każdego, kto organizował tę pielgrzymkę. Cieszę się bardzo, że mogłam poznać piękne górskie krajobrazy, wiele nowych miejscowości oraz chwalić Pana modlitwą i piosenką razem z Wami wszystkimi! Szczególne podziękowanie kieruję do księdza Mariusza za Wielkie Serce!”

Sabina Jankowska, Schola „Randeo Anima”

„Ten wyjazd był niesamowity, bo podarował wszystkim mnóstwo niezapomnianych chwil. Odwiedziliśmy Bardo, kopalnię złota w Złotym Stoku, przepiękne miasto Wrocław i największe ZOO w Polsce. Zwiedziliśmy też Ząbkowice Śląskie – miłe miasteczko, w którym mieszkaliśmy. Tam zaprowadzono nas do najstarszego budynku miasta, na Krzywą Wieżę i do pięknych kościołów. Wspinaliśmy się także po górach. Tam oddychaliśmy czystym powietrzem i podziwialiśmy cudowne widoki. Mieliśmy też wiele mniejszych, ale bardzo miłych niespodzianek, takich jak pyszne duże lody, miły pożegnalny wieczór, podczas którego tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Warto wspomnieć również i o adoracjach Najświętszego Sakramentu, które czynią cuda. Podczas takiego czuwania nawet najtwardsze serce mięknie, a czas upływa w okamgnieniu. Wracając do domu nawet się łezka w oku kręciła i było się smutno żegnać, bo tak nam było dobrze…

Myślę, każdy jest bardzo zadowolony z tej podróży i niezmiernie wdzięczny najwspanialszym opiekunom: Panu Robertowi Komarowskiemu, księdzu Mariuszowi Marszałkowi oraz Dorocie i Jerzemu Lewko, z którymi się czuliśmy tak swojsko, jak z najbliższymi przyjaciółmi. Trzeba też podkreślić, że w tym wyjeździe udział wzięła najlepsza młodzież, taka, z którą miło się rozmawia, wesoło spędza czas i od której wielu rzeczy się można nauczyć. Każdy opowiadając o swoich zainteresowaniach i osiągnięciach po prostu motywował do działań, jakby jakiś nawet głos przemawiał: „Nie siedź, a działaj i idź do przodu”. A od śpiewów scholi „Randeo Anima” nawet dech w piersiach zapierało, bo tak pięknie wysławiają Boga. Każda podróż czy to duża, czy mała, każda napotkana osoba, kształci człowieka i wzbogaca. Podróżujmy więc, poznawajmy, czyńmy dobro, a także nieśmy świadectwo miłość całemu światu.”

Elżbieta Titaniec, Szkoła Podstawowa w Rakańcach

„Pielgrzymka była cudowna. Każdy dzień był nasycony przygodami i różnymi ciekawymi podróżami. Poprzez tych 5 dni trwała niesamowita atmosfera, zapoznałem się z bardzo utalentowaną młodzieżą, dzięki której czuję inspirację do lepszego starania się w nauce. Dla mnie najbardziej spodobało się zwiedzanie miasta Wrocław, gdyż poznałem historię tego miasta, a także spędziłem bardzo fajnie czas z przyjaciółmi. Dziękuję organizatorom za tak wspaniałą pielgrzymkę!”

Marcin Sudenis, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”

„Nigdy nie brałam udziału w pielgrzymce, toteż jadąc do Polski myślałam, że nie będzie mi ciekawie, lecz we wtorek zdałam sobie sprawę, że bardzo się myliłam. To najprawdopodobniej była moja najsensowniejsza i najciekawsza podróż. Cieszę się, że miałam okazję poznać młodzież z naszego rejonu. Wszyscy są bardzo różni, a jednocześnie na swój sposób ciekawi. Nigdy nie myślałam, że będę mieszkała pod jednym dachem z taką liczbą niesamowitych ludzi (mówię tu nie tylko o młodzieży). Dzięki tej podróży mam teraz 2 ludzi, którym mogę się zwierzyć i którzy mi pomogą. Dlatego pozostaje mi nisko ukłonić się organizatorom i podziękować im za wszystko, co dla nas robili.”

Agnieszka Krukowska, Gimnazjum w Rukojniach

„Ta podróż wywarła na mnie ogromne wrażenie! Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane, a niesamowite miejsca na Dolnym Śląsku zapierały dech w piersiach! Codzienne modlitwy jeszcze bardziej wzmocniły wiarę w Jezusa i przyniosły spokój wewnętrzny. Uczniowie byli bardzo mili i przyjaźni. Podróż spowodowała u mnie jeszcze większą motywację do nauki i osiągania celów. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za wspaniale spędzone dni i niezapomniane chwile!”

Deimantė Tamašauskaitė, Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach

„Jestem bardzo wdzięczna za możliwość udania się na swoją pierwszą pielgrzymkę. Po tej podróży na długo w mojej pamięci pozostaną tylko dobre wspomnienia, bardzo ciepłe uśmiechy spotkanych ludzi. Program każdego dnia był bardzo interesujący, ale najbardziej spodobał się spacer w górach, kopalnia złota, gdzie przewodnik nastrojowo opowiadał historię kopalni złota „Złoty Stok”. Mieliśmy również okazję zobaczyć największy ogród zoologiczny w Europie, który także wywarł ogromne wrażenie. Zwiedziliśmy wiele świątyń, o których nam opowiadał przewodnik. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się uczestniczyć w tej pielgrzymce, poznać nowych ludzi, treściwie spędzić czas, a ta podróż z pewnością doda jeszcze więcej motywacji, aby jeszcze lepiej się uczyć.”

Skaistė Skinulytė, Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole

