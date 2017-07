Odzyskajmy historię Wileńszczyzny!

Rodziny żołnierzy Armii Krajowej, którzy zostali po wojnie na Wileńszczyźnie, często dopiero po roku 1990 dowiadywały się, że ich bliscy w czasie wojny walczyli o wolność. Często dowiadywały się zbyt późno – po śmierci bohaterów. Wielu zaś polskich żołnierzy wciąż spoczywa w bezimiennych mogiłach. Czas przywrócić im godność, a nam – naszą historię!

Polski Instytut Pamięci Narodowej zaczął prace w celu odnalezienia i godnego pochowania naszych żołnierzy, którzy polegli w walce z okupantami i spoczywają w bezimiennych grobach po lasach i polach Wileńszczyzny. I każdy z nas może pomóc pracownikom IPN. Jeśli ktokolwiek posiada informacje o miejscach, gdzie spoczywać mogą bohaterowie wojenni, powinien się zwrócić do IPN lub redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Każdy może pomóc również przy samych poszukiwaniach, przy pracach wykopaliskowych – jeśli nie łopatą, to kanapką, herbatą i dobrym słowem dla tych, którzy w pocie czoła pracują nad odzyskaniem z mroku dziejów historii naszych ziem.

Obowiązkiem każdego człowieka, chrześcijanina, Polaka, jest zapewnienie zmarłym godnego pochówku, szczególnie zaś żołnierzom polskim walczącym o wolność. Najwyższy czas, byśmy to uczynili.

