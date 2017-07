Absolwenci filii UwB otrzymali dyplomy licencjackie i magisterskie

Ósma promocja absolwentów studiów licencjackich, druga promocja magistrów, 48 dyplomów świadczących o ukończeniu studiów na kierunkach ekonomia i informatyka, ogółem od początku 598 absolwentów wydziału polskiej uczelni – tak prezentuje się w liczbach tegoroczna uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku mija już 10 lat od rozpoczęcia działalności filii UwB w Wilnie.

Tradycyjnym wniesieniem flagi oraz uroczystym odśpiewaniem hymnów Litwy i Polski 21 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, rozpoczęło się dyplomatorium 2017. Zebraną społeczność uczelni i dostojnych gości przywitała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie.

– Otrzymany dyplom to okazja do refleksji. Rozpocznę od stwierdzenia, że wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić. Dzisiejszy dzień kończy pewien etap edukacji. Kończy trud, jaki włożyliście, chodząc na zajęcia, przygotowując się do nich, szykując się do zaliczeń i egzaminów, pisząc prace licencjackie i magisterskie. Nie raz nie było lekko, ale wytrwaliście. Macie talent, a upór i wytrwałość pozwoliły wam ukończyć studia. Otrzymaliście ten przywilej, że możecie szczycić się tytułem licencjata i magistra. Posiadacie kapitał intelektualny i musicie to dobrze wykorzystać. Niech otrzymany dyplom otworzy wam drzwi do kariery zawodowej i nowe horyzonty – powiedziała Mieczysława Zdanowicz.

Dziekan przytoczyła w swojej wypowiedzi również słowa Henry’ego Forda: „Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami. Zadaniem jest nauczyć go, jak używać umysłu do myślenia”.

– Jestem przekonana, że umiejętność tę posiadacie – zaznaczyła Mieczysława Zdanowicz zwracając się do absolwentów i ciesząc się, że na dyplomach młodzież ma piękne oceny.

– Następną ocenę wystawi wam życie – dodała dziekan.

Na uroczystość przybył również prorektor uczelni, dr hab. Wojciech Śleszyński, który w mowie gratulacyjnej podkreślił, że dzisiejszy dzień jest świętem nie tylko absolwentów, ale również samej uczelni oraz Polaków na Litwie.

– Filia jest kuźnią, która wykształciła ponad pół tysiąca absolwentów, którzy zasilili lokalny rynek pracy i wzbogacili polską inteligencję na Litwie – powiedział Wojciech Śleszyński.

Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów. Otrzymało je 36 absolwentów studiów licencjackich na kierunkach ekonomia i informatyka oraz 12 absolwentów studiów magisterskich na kierunku ekonomia. Cztery studentki otrzymały dyplomy z wyróżnieniem. Są to licencjatki Agata Dachniewicz, Bożena Kwiatkowska i Jolanta Limanowska oraz Aneta Popławska, która zdobyła dyplom magisterski.

– Zawsze chciałyśmy studiować właśnie na polskiej uczelni i cieszymy się, że wybrałyśmy filię Uniwersytetu w Białymstoku. Możliwość studiowania w języku ojczystym w mieście, gdzie mieszkasz, to okazja, z której naprawdę warto skorzystać. Zwłaszcza że uczelnia ta daje bardzo dużo możliwości: stypendia, udział w programie Erasmus, cenne praktyki i wiele innej działalności, która się w życiu przyda. Nie mniej ważne jest również to, że studiowałyśmy w uczelni, gdzie jest dobra i koleżeńska atmosfera – przyznały w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” uśmiechnięte licencjatki, które za dobrą naukę zdobyły dyplomy honorowe. Jak dodały, w ich dalszych planach są studia magisterskie.

Uroczystość wręczenia dyplomów poprzedziła konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele filii UwB poinformowali, że w roku akademickim 2018/19 zostaną wprowadzone pewne zmiany w nauczaniu. Na kierunku ekonomii więcej uwagi poświęci się zajęciom praktycznym. Zostaną wprowadzone dwie specjalności: logistyka oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Na kierunku informatycznym również więcej będzie zajęć praktycznych, na przykład tworzenie aplikacji mobilnych.

Studenci europeistyki odbywają praktyki w Departamencie Mniejszości Narodowych, EFHR, w Sejmie, w samorządach Wilna oraz rejonów wileńskiego i solecznickiego. Dwie osoby odbyły praktyki w biurze europosła Waldemara Tomaszewskiego.

Od lat podstawowym problemem uczelni jest brak własnej siedziby. Jednak są szanse, że wkrótce sytuacja zmieni się na lepsze. Uczelnia obecnie prowadzi negocjacje ze stroną litewską, dotyczące przekazania wydziałowi siedziby w Wilnie. Mieczysława Zdanowicz wyjaśniła, że generalnie strona litewska jest przychylna wobec polskiej uczelni. Teraz są omawiane możliwości prawne w sprawie stałej siedziby.

