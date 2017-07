Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza przedstawicieli drobnych i średnich przedsiębiorstw, które są zarejestrowane i działają na terenie rejonu wileńskiego, do ubiegania się o wsparcie finansowe.



Fundusz wsparcia drobnych i średnich przedsiębiorstw, działający już nie pierwszy rok, przyczynia się do rozwoju biznesu w rejonie wileńskim, zachęca mieszkańców do przedsiębiorczości, zwiększa konkurencyjność działających w rejonie spółek, stwarza przyjazne środowisko do tworzenia i utrzymania starych miejsc pracy.

Po otrzymanie finansowego wsparcia mogą zgłaszać się bardzo małe, małe lub średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące swoją działalność na terenie rejonu wileńskiego lub przedsiębiorcy – osoby fizyczne, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie samorządu, które zgodnie z prawem zaangażowane są w działalność gospodarczą i handlową (w tym działalność prowadzoną na podstawie certyfikatu biznesowego (lit. verslo liudijimas) lub zaświadczenia o stałej indywidualnej działalności), rolnicy, instytucje publiczne i związane z nimi struktury biznesowe zarejestrowane i działające na terenie rejonu wileńskiego.

Spółki, przedsiębiorcy czy rolnicy są zapraszani do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, które pozwoli na częściowe pokrycie kosztów związanych z reklamą, założeniem strony internetowej, seminariami czy szkoleniami.

Ponadto decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa chcące utworzyć lub rozszerzyć działalność produkcyjną, mogą otrzymać kompensację do 50% (ale nie więcej niż 1500 euro) kosztów związanych z nabyciem urządzeń produkcyjnych.

Jednym z priorytetów przy przyznawaniu wsparcia jest warunek, by w przedsiębiorstwie pracowały osoby niepełnosprawne, a nie mniej niż 50% osób tam zatrudnionych to mieszkańcy rejonu wileńskiego.

Wsparcie z Funduszu można otrzymać nie więcej niż trzy razy.

Więcej informacji o Funduszu można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

Dodatkowe pytania można kierować do doradczyni mer rejonu wileńskiego Aleksandry Černiauskienė: telefon kontaktowy (8 5) 275 19 52, tel. komórkowy: +370 683 37 182.

