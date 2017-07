Uwaga na zatory drogowe ― ruszył remont ul. Geležinio vilko

Wczoraj w Wilnie ruszył remont ul. Geležinio vilko. Ta jedna z najdłuższych i najbardziej obciążonych wileńskich arterii nie była remontowana od ponad dziesięciu lat. Samorząd miasta Wilna szacuje, że korzyści po zmodernizowaniu tego odcinka drogi odczuje ponad 300 tysięcy wilnian. Na razie jednak w związku z remontem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

– Zostanie wyremontowany prawie trzykilometrowy odcinek drogi – od mostu Geležinio vilko do ulicy Tūkstantmečio. Jeżeli pogoda będzie dopisywała, planuje się, że drogowcom uda się zakończyć wszystkie prace do końca lata. Oprócz tego, że zostaną wylane trzy kilometry nowego asfaltu, w planach jest również uporządkowanie studzienek kanalizacyjnych, zamiana starych i zniszczonych krawężników drogowych oraz umieszczenie nowych znaków drogowych – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Arūnas Visockas, kierownik wydziału komunikacji Departamentu Gospodarki Miejskiej i Transportu samorządu miasta Wilna.

Na remont tej ulicy samorząd przyznał ponad 1 milion euro. Odbudowa będzie przebiegała w dwóch etapach: od 24 lipca do 15 sierpnia ma być wymieniona nawierzchnia na odcinku od mostu Geležinio Vilko do ulicy Pakalnės. Od 15 do 31 sierpnia od ul. Čiurlionio do Tūkstantmečio.

W celu zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla kierowców, prace remontowe będą prowadzone od godz. 9.00 do 15.00 oraz nocami i w weekendy. W trakcie remontu ruch drogowy zostanie ograniczony na jednym z pasów odpowiedniego odcinka trasy.

Niedogodności z powodu remontu drogi najbardziej odczują kierowcy, którzy codziennie przejeżdżają przez skrzyżowanie ulic Ukmergės i Geležinio vilko oraz poruszających się ulicą Ukmergės w kierunku centrum, a także ci, którzy jadą od strony ulic Baltupių i Žalgirio ulicami Geležinio Vilko i Gerosios Vilties. Samorząd zwraca również uwagę na to, że z powodu remontu możliwe są opóźnienia autobusów linii nr 3G, 24, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 69, 73 i 88.

– Do końca tego roku planuje się zmodernizować ogółem prawie 54 kilometrów stołecznych dróg. Samorząd przeznaczył na ten cel około 22 mln euro – powiedział Arūnas Visockas.

Oprócz ulicy Geležinio Vilko samorząd w tym roku planuje odnowić nawierzchnię na ul. Pergalės, Naugarduko (od ul. Švitrigailos do obwodnicy), na ul. Šilo, V. A. Graičiūno, Taikos, V. Grybo, S. Dariaus ir S. Girėno, Paberžės, Kovo 11-osios, A. Kojelavičiaus, Pašto, Motorų, Sausio 13-osios, Gabijos, Subačiaus, Popieriaus, Krokuvos, Šešuolių, A. P. Kavoliuko, Dzūkų, Žemynos, R.Jankausko, Medeinos, na prospektach Laisvės i Pilaitės, alei K. Škirpos, na skrzyżowaniu ulicy Žemaitės i prospektu Savanorių oraz most na Zwierzyńcu.

W kwietniu mer Wilna Remigijus Šimašius obiecał też, że uporządkowane w stolicy zostanie ponad 440 podwórek bloków wielomieszkaniowych. Tymczasem Visockach przyznał, że były to zbyt ambitne plany, gdyż prawdopodobnie nie uda się ich w tym roku zrealizować.

― Dotychczas udało się wykonać około 25 procent prac. Proces niestety utrudnia deszczowa pogoda i brak robotników. Jest również trudno zajmować się rekonstrukcją podwórek, jeżeli stoją tam samochody pozostawione przez mieszkańców. Ludzie są informowani o planowanych pracach i proszeni, by tymczasowo parkowali auta w innych miejscach. Jednak często bywa tak, że właściciel samochodu wyjechał zagranicę i nie wie, że jego auto przeszkadza drogowcom. W takim przypadku trzeba już zwracać się do policji, by pomogła przestawić samochód w inne miejsce ― tłumaczył przedstawiciel samorządu.

