Mrągowo czeka na 23. Festiwal Kultury Kresowej

Mrągowo, jak co roku, ponownie zwołuje kresowiaków i wszystkich miłośników folkloru na 23. Festiwal Kultury Kresowej. W dniach 4-6 sierpnia wśród uczestników z Białorusi i Ukrainy znajdą się również zespoły z Litwy.

Bliskie sercu pieśni i tańce Ziemi Wileńskiej w tym roku zaprezentuje jubilatka – Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” – najstarszy zespół na Wileńszczyźnie, który od 60 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje.

Z Litwy do Mrągowa udadzą się również kapele „Wesołe Wilno” pod kierownictwem Edwarda Szczęsnowicza oraz „Suderwianie” pod kierownictwem Edwarda Michalkiewicza, a także trio „Hanki” z Połuknia.

– „Wilia” zaprezentuje na Festiwalu w Mrągowie swój najnowszy taniec z chustkami, w programie znajdą się również utwory ludowe, jak też program patriotyczny. Kapele niezmiennie cieszące się sympatią publiczności przyjadą również z Litwy. Ponieważ nie mamy ich za wiele, więc szczęście uśmiechnęło się do tych dwu zespołów. Publiczność z Polski miała już okazję poznać kapelę „Suderwianie” na poprzednich festiwalach, na kaziukach w Mrągowie i Giżycku. Również trio „Hanki” przypadło do gustu podczas kaziuków w Mrągowie – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Apolonia Skakowska, dyrektorka Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki, koordynatorka wyjazdu grupy z Litwy.

W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie stał się niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym, podczas którego poza występami kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca odbywają się wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.

– W tym roku do Mrągowa uda się również nasza palmiarka Ola Kunicka, malarka Renata Utowka, wyroby z drewna zaprezentuje Michał Jankowski, rękodzieło – Leokadia Szałkowska, chlebek i inne litewskie pieczywo dostarczy Lolita Vilimienė, dyrektor Centrum Kultury z Podbrodzia. Już w poniedziałek wyjechały na odbywające się w Mrągowie warsztaty dziennikarskie i malarskie Agnieszka Litwinowicz i Jolanta Macel – poinformowała Apolonia Skakowska.

Sobotni koncert galowy w amfiteatrze nad Jeziorem Czos w dniu 5 sierpnia będzie podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których będzie można oglądać występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca.

– Zwykle przyjeżdżamy w piątek, na godzinę 12.00, kiedy to w amfiteatrze rozpoczynają się próby, najpierw artystyczne, następnie dźwiękowe, techniczne. Koncert galowy odbędzie się w sobotę o godz. 19.00. Niedziela jest dniem pożegnań. Jak zwykle poeci z trzech państw – Litwy, Ukrainy i Białorusi – na nabożeństwie w kościele pw. św. Wojciecha w ramach festiwalu wezmą udział w spotkaniu poetyckim. Ks. prałat Wiesław Świdziński zawsze bardzo chętnie wita Kresowiaków w swojej świątyni – mówiła Apolonia Skakowska.

Jak zwykle na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie odbędzie się Wieczornica Kresowa, na której swą obecność zapowiedziała słynna pisarka Barbara Wachowicz. Przybliży publiczności postać Józefa Piłsudskiego w związku ze 150. rocznicą jego urodzin oraz Tadeusza Kościuszki z okazji 200. rocznicy śmierci.

– W Wieczornicy Kresowej również Litwa weźmie żywy udział. Wiem, że również nasza „Wilia” oraz trio „Hanki” przygotowują na to spotkanie patriotyczne występy – zdradziła nam dyrektorka Skakowska.

W Mrągowie zostanie ponadto otwarta wystawa fotograficzna „22 lata Festiwalu Kultury Kresowej” znanego wileńskiego fotografa Jerzego Karpowicza, na której zostaną zaprezentowane migawki z poprzednich festiwali.

W niedzielę, w ostatnim dniu festiwalu, zazwyczaj odbywa się uroczysty przemarsz przez miasto z udziałem wszystkich uczestników festiwalu.

– Jest to emocjonujące pożegnanie z Mrągowem, jego mieszkańcami. To bardzo wzruszająca chwila, bo mrągowianie wychodzą na ulice, żegnając uczestników z balkonów i okien. Co roku składamy też kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II – opowiada Apolonia Skakowska.

Końcowym akordem festiwalu będzie występ Wojskowego Zespołu Marynarki z Gdyni, po czym nastąpi oficjalne zakończenie festiwalu.

Festiwal Kultury Kresowej jest najciekawszym obok Pikniku Country przedsięwzięciem kulturalnym miasta Mrągowa.

– Nie da się przekazać słowami atmosfery panującej podczas tego wielkiego święta Kresowiaków. Atmosfera jest serdeczna, miła, życzliwa, przyjazna. Przez 3 dni, od piątku aż po niedzielę, na placu Unii Europejskiej ciągle grają zespoły i kapele, ich występy spotykają się z niezwykle przychylnym przyjęciem publiczności – mówi Apolonia Skakowska.

