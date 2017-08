Jaka będzie taryfa ulgowa VAT na energię cieplną?

Litewski Związek Chłopów i Zielonych (LVŻS) chce zebrać niezbędne wsparcie polityczne, aby uprawomocnić obniżenie taryfy ulgowej VAT na energię cieplną z 21 do 15 procent. Taka taryfa nie zadowala ich partnerów koalicyjnych – socjaldemokratów oraz obecnych konserwatystów, którzy domagają się 9-procentowej taryfy ulgowej VAT na energię cieplną.

Przewodniczący sejmu, Viktoras Pranckietis, uważa, że obniżenie taryfy ulgowej VAT na energię cieplną do 15 procent jest słuszną decyzją. „Całkowicie zgodziliśmy się, że byłoby to poprawne. Ale to przyszłoroczny budżet“ – mówił Viktoras Pranckietis.

Bronis Ropė, zastępca przewodniczącego Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że na razie to tylko propozycje, które będą rozważane.

– Jak ja rozumiem, te 15 procent będą stosowane nie tylko dla tych, którzy korzystają z ogrzewania centralnego, ale skorzystają i ci, którzy kupują drzewo, węgiel czy inne rzeczy przeznaczone na opał, i także będą płacić 15 procent VAT. Myślę, że to byłoby sprawiedliwe – zaznaczył Bronis Ropė.

Tymczasem przewodniczący socjaldemokratów, Gintautas Paluckas, w rozmowie z naszym dziennikiem zaznaczył, że nie zgadza się i nie zgodzi się na 15-procentową taryfę ulgową VAT na energię cieplną.

– Uważamy, że powinno wrócić 9 procent. Nie zamierzamy zmieniać swego zdania. Skoro „chłopi” postanowili znieść taryfę ulgową 9-procentową, to przecież nie trzeba jej obowiązkowo zamieniać na 15 procent. Można na przykład na 5. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej musimy mieć trzy taryfy. No i mamy 5, 9 i 21 procent. Nie ma nawet takiej taryfy, jak 15 procent. Nie widzę przyczyn, dlaczego ma drożeć energia cieplna, jest i tak bardzo droga – mówi Gintautas Paluckas.

Jak mówi polityk, obecnie trwa manipulacja ze strony „chłopów”.

– Myślę, że i konserwatyści czują się oszukani. Przecież im obiecano, że zostanie przywrócony 9-procentowy ulgowy podatek VAT na ogrzewanie. Teraz rozmowa dotyczy wyłącznie tylko 15 procent. Podatek ulgowy VAT wyznacza państwo i skoro obywatele nie mogą zapłacić za dane usługi, zwłaszcza emeryci lub rodziny, które otrzymują minimalne wynagrodzenie, to obowiązkiem państwa jest zmniejszyć opłaty, a nie je zwiększać. Zgodnie z sondażem ponad 50 procent naszych obywateli stoi w obliczu problemów finansowych. Po prostu jest niedopuszczalne, żeby ogrzewanie jeszcze bardziej zdrożało – zaznaczył Gintautas Paluckas.

Od 1 czerwca został zniesiony ulgowy, 9-procentowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę. Zastąpiono go standardową stawką w wysokości 21 proc.

11 lipca Litewski Związek Chłopów i Zielonych podpisał umowę z konserwatystami, by zagwarantować sobie poparcie dla swojego projektu zmian w gospodarce leśnej. W zamian za to rząd obiecał poprzeć forsowaną przez prawicę ulgę podatku VAT od usług grzewczych. Ale w umowie nie zapisano, jaka to ma być ulga.

– Czujemy się oszukani. Gdy „chłopi” chcieli zagwarantować sobie poparcie dla projektu zmian w gospodarce leśnej, w zamian obiecali przywrócić zniesiony ulgowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę. Wtedy nikt nie mówił, że to będzie 15 procent. Wszyscy byliśmy pewni, że to będzie 9 procent, tak jak było. Przecież mówiliśmy o przywróceniu starej taryfy, a nie o stworzeniu nowej. Widzę niesprawiedliwą grę ze strony Związku Chłopów i Zielonych – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” konserwatysta, Jurgis Razma

Od 2018 roku taryfa ulgowa VAT na energię cieplną i hotele wyniesie prawdopodobnie 15 procent. Do czerwca br. na energię cieplną nałożone było opodatkowanie 9-procentowe, teraz 21-procentowe, na hotele VAT jest 9-procentowy.

Proponuje się także zmniejszyć taryfę ulgową VAT z 9 procent na 5 na prasę i książki. Obecnie 5-procentowy VAT stosuje się na leki.

