Wynik wieloletniej współpracy – wakacje uczniów

27 lipca do Samorządu Rejonu Wileńskiego na spotkanie z mer Marią Rekść przybyli partnerzy z ponad dziesięć lat utrzymującej bliskie więzi współpracy gminy Kosakowo (Polska) z wójtem Jerzym Włudzikiem na czele. W składzie delegacji byli też: radna Alicja Brzozowska, inspektor gospodarki komunalnej Kosakowa Elwira Klein, nauczycielka muzyki Gimnazjum w Kosakowie Magdalena Piaseczna, przedsiębiorca i operator Paweł Narloch i kierowca Janusz Chełmikowski.

Delegacja z Kosakowa przybyła do rejonu wileńskiego, by odwiedzić odpoczywających i spędzających wakacje letnie w Duksztach uczniów z Kosakowa. Ściśle współpracujące od 2004 roku w dziedzinie kultury i sztuki, sportu i turystyki, nauki i edukacji, samorządności, ochrony środowiska, dobroczynności oraz wymiany dzieci i młodzieży gminy Kosakowo i Dukszty każdego lata realizują wymianę uczniów. W roku bieżącym, podczas gdy grupa dwudziestu uczniów z Kosakowa spędza wakacje w gminie Dukszty, trzydziestu uczniów z Dukszt wakacje spędza w okolicach Kosakowa, które przyciąga turystów, stęsknionych za słońcem, morzem i rozrywkami. Grupa uczniów rejonu wileńskiego zamieszkała w nowo wybudowanym Gimnazjum w Kosakowie, w którym jest basen, boiska do koszykówki i piłki nożnej, sale gimnastyczne do tenisa i badmintona. Uczniowie nad morzem odpoczywają, łowiąc promienie słoneczne, wyjeżdżają na wycieczki.

Uczestnicy spotkania podzielili się osiągnięciami ostatnich lat, opowiedzieli o pomyślnie zrealizowanych inicjatywach i omówili możliwości ścisłej i pięknej współpracy.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podziękowała przedstawicielom gminy Kosakowo za wieloletnią przyjaźń, za stwarzanie dla dzieci doskonałych warunków wypoczynku, poznawania nowych przyjaciół, przeżywania pozytywnych emocji i dobrych wrażeń w przededniu nowego roku szkolnego. Mer wręczyła dla gości wykonane przez niepełnosprawnych z Centrum Opieki Dziennej w Niemenczynie figurki aniołów, symbolizujące wdzięczność za dobroć i dobre inicjatywy oraz dbałość o małych mieszkańców rejonu nie tylko latem, ale również w okresie noworocznym.

Wójt Kosakowa w uznaniu za miłe słowa wręczył księgę zrealizowanych prac gminy Kosakowo.

