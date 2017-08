Na Rossie w dniu Wojska Polskiego zabrzmiał Mazurek

„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski” – tak brzmiał rozkaz Ministra Spraw Wojskowych, gen. broni Stanisława Szeptyckiego.

Rozkaz nr 126 z 1923 roku nakazywał obchodzenie 15 sierpnia jako dnia Wojska Polskiego – w ramach upamiętnienia bohaterskich walk 1920 roku z bolszewickim najeźdźcą i oddanie hołdu żołnierzom poległym za wolność Polski i Europy. Wydarzenie tamto, ze względu na zaskakujące i wywalczone w ostatniej chwili zwycięstwo, zyskało miano Cudu nad Wisłą. Co roku Polacy na Litwie oraz goście z Polski licznie gromadzą się w wojskowej części cmentarza na Rossie, przy Mauzoleum Serca Syna, aby oddać cześć bohaterom tamtych dni. Tym razem obchody były też na swój sposób wyjątkowe – po raz pierwszy publicznie wystąpiła nowa ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Urszula Doroszewska.

„Szanowni Państwo, jestem nowym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej. To dla mnie wielki zaszczyt stać dzisiaj tutaj przed mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Chcę uczcić razem z Państwem pamięć Józefa Piłsudskiego i żołnierzy polskich, którzy w 1920 roku uchronili Polskę i kraje Europy Środkowej przed agresją bolszewicką” – tymi krótkimi słowy nowa ambasador RP rozpoczęła oficjalną część obchodów Dnia Wojska Polskiego.

Można było wyczuć różnice w podejściu do święta. Wreszcie, po tylu latach, zagrano i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego z inicjatywy ambasady, czego tak bardzo brakowało za kadencji poprzednich dyplomatów. Po hymnie polskim zabrzmiał hymn Republiki Litewskiej. Następnie przemawiał attaché wojskowy Rzeczpospolitej Polskiej, pułkownik Mirosław Wójcik, który przypomniał, że czczenie chwały oręża polskiego jest tradycjąnarodową. „Dzień 15 sierpnia jest świętem wszystkich polskich żołnierzy, ale też wszystkich Polaków” – podkreślił pułkownik Wójcik. Ksiądz Mirosław Grabowski wezwał zebranych do modlitwy za poległych i za żywych. Rdzeń obchodów – to składanie wieńców. Przy Mauzoleum hołd oddali: korpus dyplomatyczny RP, piloci polscy zaangażowani w misję NATO Baltic Air Policing, zapewniającą bezpieczeństwo powietrzne dla krajów bałtyckich, organizacje polskie, kombatanci, harcerze.

W tym roku w obchodach uczestniczyła jednostka strzelców polskich z Płońska (centralna Polska). Wilno na Rodakach z Korony wywarło bardzo pozytywne wrażenie. „Jest bardzo czysto i zielono. Prawie w ogóle nie widzieliśmy policji” – mówił strzelec Janek. Z kolei strzelec Patryk wspomniał o popularności języka polskiego w stolicy Litwy. „Gdy byliśmy w restauracji i naradzaliśmy się w języku polskim odnośnie zamówienia, to pani ekspedientka usłyszawszy nas, zapytała po polsku, jakiej wielkości porcję chcielibyśmy zamówić. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni” – opowiadał.

„Jesteśmy tutaj na krótko, ale wyjeżdżamy z dobrymi wrażeniami. Przyjechaliśmy, na obchody, z własnej inicjatywy. Nie żałujemy” – podsumował Łukasz z jednostki strzeleckiej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości na Rossie harcerze odśpiewali hymn harcerski. Ułani z 13 Pułku Ułanów Wileńskich pozowali do zdjęć, mogąc wreszcie spocząć po staniu na baczności przez całą uroczystość. Można było odnieść wrażenie, że tym razem obchody cieszyły się większą uwagą dziennikarzy niż w latach poprzednich. Prócz przedstawicieli mediów lokalnych, na miejscu byli też obecni dziennikarze z Polskiego Radia. Dla chętnych była możliwość kontynuowania zorganizowanych przez Związek Polaków na Litwie obchodów Dnia Wojska Polskiego w Zułowie, w ojczyźnie Marszałka Piłsudskiego. W Alei Pamięci Narodowej można było obejrzeć występ orkiestry z Dylągówki i Polskiego Studia Teatralnego. Puentą świątecznego dnia był program zaprezentowany w Domu Kultury Polskiej – występy Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce, Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

