Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci w Kowalczukach (rejon wileński) 19 sierpnia br. zaprosiło opiekunów oraz rodziców, którzy zaadoptowali dzieci bądź to zamierzają zrobić, na wspólne święto pt. „Rodzinę buduje miłość”. Święto zgromadziło i dzieci, i dorosłych.



Na święto przybyła także wicemer rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko oraz specjalistki Wydziału Ochrony Praw Dziecka administracji samorządu rejonu wileńskiego.

Zebranych przywitała dyrektor Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci w Kowalczukach Leokadia Pawtel. Cieszyła się, widząc tylu szczęśliwych ludzi, którzy chcieli i chcą pomóc dzieciom, których skrzywdził los. Poinformowała, że we wrześniu ma powstać nowa grupa na warsztatach dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych. Zapraszane są do niej osoby, które pragną zostać socjalnymi opiekunami.

„Samorząd sporo uwagi udziela dzieciom, które zostały bez opieki rodzicielskiej. Mamy nadzieję, że takie święto stanie się piękną tradycją. Dla rodzin ważne jest to, aby pobyć w innym otoczeniu, odpocząć, porozmawiać, podzielić się doświadczeniem i nawiązać nowe znajomości” – mówiła wicemer.

Uczestnicy święta aktywnie spędzili czas – były spotkania z psycholog Lina Serapinaitė, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy w plenerze. Po gorących dyskusjach organizatorzy święta zaprosili wszystkich do rozmowy przy poczęstunku.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...