Żółte mikrobusy jako prezenty na pierwszego września

29 sierpnia, 82 nowe mikrobusy, ufundowane przez Litewskie Ministerstwo Oświaty i Nauki, zostały przekazane samorządom na placu Katedralnym w Wilnie.

Żółte, ozdobione balonami tego samego koloru mikrobusy przekazane zostały podczas uroczystości z udziałem prezydent Dalii Grybauskaitė, minister oświaty i nauki Jurgity Petrauskienė, przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i dzieci. Mikrobusy będą używane do przewozu uczniów nie tylko do szkoły, ale również na wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Przede wszystkim przeznaczone są dla uczniów mieszkających w odległości powyżej trzech kilometrów od szkoły.

– Jest to już drugi autobusik szkolny, który będzie przewozić uczniów naszego gimnazjum. Ten, z którego dotychczas korzystaliśmy, jest bardzo stary, z 2001 roku. Już nie bardzo nadaje się do przewozu dzieci, drogo także kosztowało jego utrzymanie. W używanym mikrobusie siedzenia są już stare i niewygodne, bez ogrzewania. Teraz dzięki samorządowi rejonu solecznickiego udało się otrzymać nowy żółty mikrobus. Cieszymy się, że przypadł akurat naszej placówce. Już od kilu lat prosiliśmy o nowy pojazd, zależało nam na nim tym bardziej, że dowozimy dzieci nie tylko z naszego gimnazjum, ale także z mieszczącego się w tym samym budynku gimnazjum „Ryto” z litewskim językiem nauczania. Codziennie przecież trzeba dzieci przywieźć do szkoły, a po ukończeniu zajęć zawieźć z powrotem do domu. Wozimy dzieci także na konkursy, olimpiady, zawody sportowe, na wycieczki. Cieszy niezmiernie fakt, że teraz dzieci nasze będą jeździły w ciepłym, wygodnym autobusiku – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Danuta Anichowska, dyrektorka gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach. Zaznaczyła, że codziennie szkolny autobus dowozi do gimnazjum około 40 dzieci.

Henryk Danulewicz, starszy specjalista wydziału oświaty, sportu i administracji samorządu rejonu solecznickiego, cieszył się, że zmniejszą się koszty eksploatacji nowego środka transportu.

– Obecnie rejon posiada 14 autobusów szkolnych – to jest niemałe gospodarstwo, które należy utrzymać z kasy samorządu. Z nabyciem nowego autobusu o wiele wzrasta jakość przewozu dzieci. Połowa uczniów naszego rejonu dojeżdża do szkół transportem publicznym, druga połowa – żółtymi autobusami, które zabierają dzieci z oddalonych miejscowości, w których nie ma linii rejsowych. Obecnie, problem przewozu dzieci do szkół mamy rozwiązany – zaznaczył Henryk Danulewicz.

Wszystkie mikrobusy są 19-miejscowe, 35 to pojazdy marki Mercedes, 47 – Iveco Daily. Nowe pojazdy w pierwszej kolejności trafią do szkół, w których naukę pobierają dzieci mieszkające w ponad 3-kilometrowej odległości od szkoły, „zerówkowicze”, uczniowie o potrzebach specjalnych, a także uczniowie, którzy byli zmuszeni zmienić szkołę z powodu jej zreorganizowania czy przekształcenia. 30 nowych pojazdów zamieni mikrobusy, które są już w stanie uniemożliwiającym ich dalszą eksploatację.

Od 2000 roku resort zakupił ogółem 903 pojazdy szkolne. Od 2016 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki nowe pojazdy dla szkół kupuje m.in. za środki unijne.

Codziennie żółtymi pojazdami szkolnymi do placówek oświatowych dojeżdża ok. 20 tys. uczniów.

