Licznik prawdę ci powie?

Spółka Vilniaus vandenys opracowała plan, jak zamienić prywatne liczniki wody, zainstalowane w mieszkaniach wilnian, na liczniki będące jej własnością. Zapłacić za nie będą musieli właściciele mieszkań. Gdyby ktoś z użytkowników prywatnych wodomierzy wpadł na pomysł, aby przekazać je w darze wyżej wymienionej spółce w zamian za nowy licznik, to nie może liczyć na zrozumienie. Spółka takiego „podarku” nie przyjmie, ani takiej zamiany nie zaakceptuje.

Monopolista ma sposób na opornych. Ci, co spróbowaliby nie skorzystać z takiej „oferty” spółki, po prostu zapłacą nie według danych wodomierza, a według dwukrotnej normy ustalonej przez samorząd Wilna.

Dla każdego jest zrozumiałe, że Vilniaus vandenys kolejny raz chce nabijać swą kieszeń na koszt użytkownika, który nie ma alternatywy. Wszak wyżej wymieniona spółka wileńska zdecydowała się uszczęśliwić ich na siłę. I co najważniejsze, nie ma kto ująć się za nimi.

Ludzie już jeden raz płacili za liczniki. Teraz będą musieli zapłacić nie tylko za nowe urządzenie, ale też za zwiększony abonament miesięczny.

W ubiegłym roku była mowa, że nowe wodomierze zostaną zainstalowane tylko w tych mieszkaniach, gdzie ich dotąd nie było. Teraz okazuje się, że ta przymusowa zamiana dotknie każdego właściciela, który ma w swym mieszkaniu licznik mierzący przepływ wody pitnej.

