IPN dla młodzieży z Wileńszczyzny

W Domu Kultury Polskiej odbyło się kolejne spotkanie z serii Przystanek Historia. Tym razem organizatorzy zmienili nieco formułę wydarzenia. Po raz pierwszy Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował zajęcia skierowane głównie do młodzieży.

— Jestem bardzo zbudowany postawą młodzieży, która brała udział w dzisiejszym spotkaniu. Zaskoczyła mnie pozytywnie zarówno frekwencja, jak i zaangażowanie uczestników — podkreślił w rozmowie z Kurierem Wileńskim dr Waldemar Brenda, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Białymstoku.

Zajęcia, jakie zaproponowali organizatorzy, składały się z dwóch części. Najpierw odbyła się część przeznaczona dla uczniów polskich szkół. Była to lekcja na temat „Bohaterowie niezwyciężeni — żołnierze »Wilka« i »Łupaszki« w obronie niepodległości”, którą przeprowadziła dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa. Drugą częścią spotkania był wykład prof. dr hab. Tadeusza Wolszy „Polskie podziemie niepodległościowe w latach II wojny światowej i po 1945 r.”.

Dr hab. Piotr Kardela, dyrektor oddziału IPN w Białymstoku, przedstawił prelegentów i wprowadził uczestników w tematykę spotkania.

— Mamy dla was w prezencie gry edukacyjne wydane przez IPN. Przywieźliśmy ich sporo, ale widzę, że jest was dzisiaj znacznie więcej, niż mogliśmy przypuszczać. Oczywiście bardzo nas to cieszy — zauważył dyrektor, rozpoczynając spotkanie.

Chętnych do udziału w zajęciach było bardzo wielu, nie tylko z Wilna, ale także z rejonu solecznickiego. Najczęściej uczniom towarzyszyli nauczyciele. Już na początku zajęć sala w DKP była całkowicie zapełniona, a w trakcie jeszcze wielokrotnie trzeba było donosić krzesła dla tych, którzy nie dotarli na czas.

— Będzie to lekcja polonistyczno-historyczna i dlatego trochę nietypowa. Będzie przebiegała w dwugłosie. Ja będę mówiła o języku polskim a pan profesor o historii. Nie będzie ocen, ale pytania będą — wprowadzała w rozpoczynające się zajęcia dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa.

Zajęcia dla młodzieży trwały półtorej godziny. Uczniowie dowiedzieli się o I i II konspiracji polskiego podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej i później. Poznali również życiorysy najbardziej znanych żołnierzy. Dowiedzieli się o Macieju Kalenkiewiczu „Kotwiczu”, Aleksandrze Krzyżanowskim „Wilku”, Janie Borysewiczu „Krysi”, Antonim Olechnowiczu „Lawiczu”, Witoldzie Pileckim i żołnierzach wyklętych II konspiracji: Danucie Siedzikównej „Ince”, Łukaszu Cieplińskim „Pługu”, Kazimierzu Kamieńskim „Huzarze”, Hieronimie Dekutowskim „Zaporze”.

Wrześniowe spotkanie otwiera nowy cykl zajęć, które będą realizowane w tym roku szkolnym.

— Będziemy kontynuować dobre wzorce, które były tutaj realizowane. Mam nadzieje, że uda się nam zintensyfikować wzajemne kontakty — powiedział Kurierowi dr Waldemar Brenda. Naczelnik Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Białymstoku zaznaczył, że w miarę możliwości będzie starał się brać udział w Przystanku Historia w Wilnie osobiście, gdyż uważa, że spotkanie z polską społecznością w tym miejscu to wyjątkowe przeżycie.

Historyk uważa poniedziałkowe spotkanie za bardzo udane.

— Dziś zaprezentowaliśmy jedną z nowych rzeczy, zajęcia dla młodzieży. Może to szalony pomysł, aby zajęcia dla uczniów organizować w pierwszym dniu nauki, ale, jak widać, wyszło bardzo dobrze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony frekwencją, ale nie tylko. Zaskoczyła mnie także uwaga, z jaką uczniowie słuchali. Jestem naprawdę bardzo zbudowany ich postawą, zaangażowaniem, aktywnością. Na koniec zrobiliśmy sprawdzian wiadomości w formie zabawy i widać było, że dużo z tej lekcji zostało — powiedział dr Waldemar Brenda.

Przystanek Historia to projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej, którego celem jest pokazywanie najnowszej historii Polski w różnych formach i aspektach. Podczas „przystankowych” spotkań prezentowane są filmy, odbywają się wykłady, debaty historyczne, wystawy. Wilno jest jedynym miastem, poza granicami Polski, gdzie regularnie odbywają się tego rodzaju spotkania. Następny Przystanek Historia odbędzie się w Wilnie w dniach 5-6 grudnia i będzie poświęcony marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Fot. autorka

