Prof. Jan Żaryn z wizytą na Litwie

W dniach 15-16 września, z wizytą na Litwie przebywać będzie wybitny polski historyk, senator RP, prof. Jan Żaryn. Tematem przewodnim jego wizyty w Wilnie i Solecznikach będzie dyskusja na temat historii, a także główne założenia polskiej polityki historycznej.

Wizytę na Wileńszczyźnie prof. Żaryn rozpocznie w piątek, 15 września, od spotkania z uczniami Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie oraz redakcji „Kuriera Wileńskiego” profesor Jan Żaryn zabierze młodzież gimnazjalną w podróż po historii Polski – od chrztu Mieszka I przez dyplomatyczną i militarną walkę o niepodległość II Rzeczpospolitej, po pokolenie Żołnierzy Wyklętych i „Solidarności”. Wzorem swoich ideowych i duchowych mistrzów – m.in. Romana Dmowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego – przypomni, że bycie biernym obserwatorem wydarzeń to za mało. Profesor twierdzi, że historia jest nauczycielką życia. Każdy naród – także, a może przede wszystkim, polski – powinien odrobić lekcję ze swojej przeszłości. Jako zwolennik aktywnej polityki historycznej Profesor odwołuje się do działalności śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, polskiego polityka po 1989 roku, który najpełniej zrozumiał wagę świadomości historycznej i pamięci wspólnej narodu. Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Instytut Polski w Wilnie, Dom Fundacji Otwartej Litwy oraz partnerzy – Polski Klub Dyskusyjny oraz Instytut Goethego w Wilnie – zapraszają na dyskusję z cyklu „Poszukiwanie idei Europy“ z udziałem prof. Jana Żaryna, historyka i filozofa prof. Kęstutisa Girniusa oraz dziennikarza i komentatora politycznego Rimvydasa Valatki. Dyskusję moderować będzie politolog, członek PKD, Mariusz Antonowicz. Uczestnicy dyskusji będą starać się odpowiedzieć na najbardziej aktualne dziś pytania związane z polityką historyczną. Jaki stosunek do historii i pamięci o niej mają politycy Europy Środkowej i Wschodniej? Jaka rolę pełnią współczesne media w formowaniu polityki pamięci? Jak należy traktować strategię manipulowania faktami historycznymi stosowaną przez Federację Rosyjską? Jak Kreml wykorzystuje dziś bolesne wydarzenia II wojny światowej w celu antagonizowania Polski i Ukrainy oraz Litwy i Polski?

W sobotę, 16 września, w ramach współpracy Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Wilnie z redakcją „Kuriera Wileńskiego” i Domem Kultury Polskiej, profesor Jan Żaryn spotka się także z Polakami i zaprezentuje swoją nową publikację „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”. Jest ona wyborem artykułów profesora z ostatnich lat. Dotyczą one, m.in. historii Kościoła katolickiego, ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, działalności aparatu represji w PRL-u, relacji polsko-żydowskich. W swoich tekstach Jan Żaryn, także jako aktywny polityk, analizuje polską politykę historyczną, głównie w relacjach z sąsiadami – Rosją, Niemcami i Ukrainą. Wskazuje również na błędy i zaniechania oraz postuluje konkretne działania. Tematem spotkania będzie także sytuacja Polaków mieszkających na Litwie. Poprowadzi je Robert Mickiewicz, redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego.

Prof. Jan Żaryn jest historykiem specjalizującym się w badaniu dziejów współczesnej Polski. Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i stołecznej, katolickiej uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem wielu publikacji książkowych i prasowych oraz działaczem społecznym. Był m. in. współtwórcą Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”, dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej i prezesem stowarzyszenia edukacyjnego „Polska Jest Najważniejsza”. Obecnie jest senatorem i redaktorem miesięcznika „W Sieci Historii”. Jego książka „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”, wydana w 2016 roku, uchodzi za pionierską pracę w dziedzinie analizy i kształtowania polskiej polityki historycznej.

PROGRAM WIZYTY PROFESORA JANA ŻARYNA NA WILEŃSZCZYŹNIE

15 września, godz. 14.00

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (ul. Mokyklos 22, Soleczniki) – „Polska pamięć” – spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

15 września, godz. 17.00

Dom Fundacji Otwartej Litwy (ul. Didžioji 5, Wilno) – Dyskusja „Polityka historyczna i bezpieczeństwo informacyjne w Europie Środkowej: jakie zadania przed nami stoją?“

Wstęp wolny. Spotkanie po polsku i litewsku z tłumaczeniem. Obowiązuje rejestracja do 11 września pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcXWYlALirdjsn5VrsQrn_6nvaesJF91_SBjGJz8P578gLxg/viewform

16 września, godz. 15.00

Dom Kultury Polskiej, sala nr 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno) – Prezentacja książki prof. Jana Żaryna „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej” oraz spotkanie z Polakami. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

