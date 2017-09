Matka i Serce Syna – polski paszport z wileńskim motywem

Zamiast Ostrej Bramy na polskim paszporcie znajdzie się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej – taką decyzję ogłosił 11 września szef polskiego MSWiA, Mariusz Błaszczak.



– Jest to bardzo przejmujący symbol postawy Polek, które w czasie zaborów wychowywały swoje dzieci w ten sposób, aby pamiętały o Polsce, o naszej tradycji, o naszej kulturze – mówił minister w czasie zakończenia Kampanii Społecznej MSWiA „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”.

Co na to Litwa? „Jeżeli w Polsce brakuje znaczących miejsc, być może możemy pożyczyć”– odpowiedział minister spraw zagranicznych, Linas Linkevičius.

W poniedziałek odbyło się oficjalne zakończenie Kampanii Społecznej MSWiA „Zaprojektuj z nami polski paszport 2018”. Projekt wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Jak poinformował szef MSWiA, Mariusz Błaszczak, aż 763 tys. osób weszło na stronę zaprojektujpaszport.gov.pl i wyraziło swoje zdanie na temat nowego polskiego paszportu, upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości w przyszłym roku.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali swoje głosy w tych konsultacjach – mówił minister. – 28 lipca rozpoczęliśmy konsultacje związane z nowym polskim paszportem, który będzie wydany w przyszłym roku. To paszport nowoczesny, jeżeli chodzi o formę zabezpieczenia, paszport upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów – podkreślał Mariusz Błaszczak.

W nowym paszporcie pojawi się motyw wileński, jednak, zamiast wizerunku Ostrej Bramy, który wzbudził wiele kontrowersji, pojawi się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej.

– Pamiętamy o Matce Boskiej Ostrobramskiej. Po konsultacji z gronem ekspertów zdecydowałem, że w miejsce tego symbolu pojawi się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej „Matka i Serce Syna”. To przejmujący symbol postawy Polek. Dzięki właśnie poświęceniu matek wyrosło pokolenie, które z sukcesem doprowadziło do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Po konsultacjach z ekspertami MSWiA zrezygnowało również z planów zamieszczenia na polskich paszportach grafiki przedstawiającej cmentarz Orląt, który z kolei budził zastrzeżenia Ukrainy.

– W związku z uwagami, które napływały do ministerstwa, po wysłuchaniu rekomendacji zespołu ekspertów w sprawach, które wzbudzały kontrowersje, podjąłem następujące decyzje: jeśli chodzi o cmentarz Orląt Lwowskich zdecydowałem, żeby zamiast ikony była przedstawiona postać Antosia Petrykiewicza – poinformował minister, przypominając, że jest to najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari. – 13-letni chłopiec, który razem z innymi orlętami lwowskimi walczył o niepodległość Polski i jest pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich.

– Pamiętamy o ziemiach dziś nazywanych Kresami. Pamięć była tym, co pozostało Polakom urodzonym za Bugiem, którym odebrano domy, ziemię i groby przodków. W czasach PRL-u jako miejsce urodzenia wpisywano tym ludziom – ZSRR. O Polakach na Kresach, o ich losach mówiono publicznie tylko tyle, na ile zezwalała cenzura, dlatego cmentarz Orląt Lwowskich i Ostra Brama to miejsca oczywiste ze względu na uczczenie naszej drogi do Niepodległości – mówił dalej minister.

Prezentując projekt nowego dokumentu, Barbara Mazurkiewicz-Białęcka z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zapewniła, że nowy paszport będzie nowoczesny i dobrze zabezpieczony za pomocą mikroczipa z danymi. Karta główna z danymi posiadacza ma być poliwęglanowa, z wypalonym laserowo drukiem.

Nowy wzór paszportu z szatą graficzną upamiętniającą 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego ma się pojawić w 2018 r. Nie będzie jednak obowiązku wymiany obecnych paszportów na nowe. W przygotowaniu projektu paszportu na 100-lecie niepodległości z MSWiA współpracuje Instytut Pamięci Narodowej oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Opr. I. L. na podstawie mswia.gov.pl i BNS

POLSKI PASZPORT 2018



W nowym polskim paszporcie znajdą się następujące motywy graficzne związane z odzyskaniem Niepodległości:

1. Bitwa Warszawska

2. Antoś Petrykiewicz

3. Godło II RP

4. Grób Nieznanego Żołnierza

5. Ignacy Paderewski

6. Józef Piłsudski

7. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza

8. Odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich

9. Order Virtuti Militari

10. Powstania Śląskie

11. Roman Dmowski

12. Wincenty Witos

13. Wojciech Korfanty

14. Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił

15. Gabriel Narutowicz

16. Orzełek Legionowy

17. Inskrypcja „Matka i Serce Syna”

18. Eugeniusz Kwiatkowski

19. Obraz Jacka Malczewskiego „Polonia”

