Gwar IX Jarmarku Narodów wkrótce wypełni ulice Wilna

Już w najbliższy weekend, w dniach 15-17 września, Wilno po raz dziewiąty wypełni się gwarem Jarmarku Narodów. Udział w hucznej imprezie, organizowanej tradycyjnie w centrum miasta, wezmą przedstawiciele różnych mieszkających na Litwie narodowości, między innymi Karaimi, Tatarzy, Polacy, Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i in. Swoją kulturę w tym roku zaprezentują również goście z dalekiego Peru i Omanu.



– Jak dowodzi statystyka, na Litwie mieszkają przedstawiciele aż 154 narodowości. Takie imprezy, jak Jarmark Narodów, dają nam okazję do bliższego zapoznania się z innymi kulturami, pozbycia się określonych stereotypów i wzbogacenia swojego światopoglądu. Chodzi tutaj nie tylko o możliwość kupienia jakiegoś wyrobu rzemieślniczego czy skosztowania czegoś egzotycznego. Ważna jest przede wszystkim możliwość żywego kontaktu z kimś, kto należy do innej kultury i może podzielić się swoim doświadczeniem. Imprezy kulturalne powinny zbliżać ludzi i burzyć granice – zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Vaiva Vėželyte-Pokladova, kierowniczka wydziału Analizy Polityki Mniejszości Narodowych i Informacji Departamentu Mniejszości Narodowych.

Organizator święta, Vytenis Urba, podczas wczorajszej konferencji prasowej poinformował, że tegoroczny Jarmark Narodów będzie zorientowany przede wszystkim na rodziny i atrakcje dla nich przeznaczone.

„Czekamy na wszystkich, którzy interesują się kulturą różnych narodów. W tym roku bardzo wiele ciekawych zajęć zaplanowaliśmy dla najmłodszych gości jarmarku i rodzin. Kto więc przyjdzie w weekend na aleję Giedymina, na pewno się nie zawiedzie” – powiedział Vytenis Urba.

Oficjalne otwarcie Jarmarku Narodów odbędzie się w piątek, 15 września o godz. 16.00, na placu Kudirki w Wilnie. Koncert potrwa do późnego wieczora. Zostanie tam zorganizowana m.in. lekcja języka migowego „Norim būti arčiau” („Chcemy być bliżej” ), poświęcona zbliżającemu się Międzynarodowemu Tygodniowi Głuchych.

Program specjalny zaprezentują również goście z Omanu, którzy zaproszą mieszkańców do zapoznania się z kulturą Omanu, kawą i egzotycznymi zapachami. Pierwszy dzień jarmarku zakończy się na placu Katedralnym o godz. 18.00 akcją „Visa Lietuva šoka” („Cała Litwa tańczy”).

W ciągu wszystkich trzech dni jarmarku na placu Katedralnym czynna będzie przestrzeń zabaw dla dzieci „Hapchico”. Będą tam prezentowane nietradycyjne sposoby edukacji dzieci oraz zabawy kształcące. Dzieci będą mogły brać udział w warsztatach rysowania i malowania, spędzić popołudnie z magicznymi bohaterami z bajek, wcielić się w ich role, uczyć się różnych technik robienia baniek mydlanych lub własnoręcznie przygotować smaczne konfitury.

W tym roku organizatorzy święta planują również osiągnąć rekord. W niedzielę w tym celu zostanie zaprezentowana specjalna kompozycja „Šimtmečio žaislas” („Zabawka stulecia”), dedykowana stuleciu odzyskania niepodległości przez Litwę. Ogromna kompozycja zostanie utworzona z zabawek pokolorowanych przez dzieci.

Ogółem w ciągu trzech dni święta obok katedry i na placu Kudirki wystąpi ponad 20 zespołów muzycznych z różnych miast Litwy. Zorganizowany zostanie również Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych „Mozaika”. Na skwerze Žemaitės zostanie zorganizowany projekt wymiany książek „(Ne)perskaitytos knygos” – „(Nie)przeczytane książki”.

„Nie zawiodą się wszyscy ci, którzy pragną poznać barwy, smaki, dźwięki i zapachy różnych kultur. Goście święta tradycyjnie będą mieli możliwość skosztowania przeróżnych dań narodowych, poznania ciekawostek na temat przygotowania tych potraw, zapoznania się z obyczajami różnych narodów. Podczas jarmarku będzie można nabyć wszystko, czego serce zapragnie – od kosmetyków, ozdób i drobnych wyrobów rzemieślników po duże i potrzebne przedmioty” – mówił Vytenis Urba.

Warto zaznaczyć, że tegoroczny Jarmark Narodów rozszerzył się pod względem geograficznym, zawiera również sporo akcentów sportowych. Wszyscy więc wielbiciele aktywnego wypoczynku będą mogli w sobotę wziąć udział w rajdzie rowerowym po rejonie wileńskim. Trasa rajdu została przyszykowana specjalnie z okazji Jarmarku Narodów. W sobotę, o godz. 11.00, w parku Vingis odbędzie się zabawa orientacyjna „Poznaj park ze sportem orientacyjnym”.

Po południu na skrzyżowaniu alei Giedymina i ulicy Gynėjų odbędą się zawody rowerowe „Herojai linksmais ratais” („Bohaterowie na wesołych kołach”). Do udziału w danych zawodach są zapraszani najbardziej odważni i weseli goście święta, którzy będą musieli przejechać trasę na dziecięcych rowerkach. Przy tej samej trasie będzie również możliwość obejrzenia rekordowych rowerów – najcięższego roweru świata, najstarszego roweru na Litwie oraz największego bicyklu w naszym kraju.

Sporo atrakcji sportowych, takich jak turniej koszykarski dla rodzin, zaplanowano również na niedzielę.

***

Co roku święto odwiedza ponad 250 tys. mieszkańców i gości miasta. Tegoroczne imprezy przebiegać będą pod patronatem samorządu miasta Wilna, organizatorem Jarmarku Narodów jest stowarzyszenie „Šventė visiems”. Więcej informacji na stronie internetowej: www.tautumuge.lt

