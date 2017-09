Dylematy nad przywróceniem stawki VAT na ogrzewanie

Sejm przystępuje do rozpatrywania propozycji rządu, aby do 1 października wrócić zniesiony ulgowy, 9-procentowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę, który 1 czerwca br. został zastąpiony standardową stawką w wysokości 21 proc.



– Sytuacja jest taka, że musimy przywrócić 9-procentowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę. Inaczej, gdy rozpocznie się już wkrótce sezon grzewczy, ludzie będą musieli płacić standardową stawkę w wysokości 21 proc. To dla wielu rodzin byłoby nie do przyjęcia. Analizując tegoroczny budżet państwa, zauważyliśmy, że środków rzeczywiście brakowało, dlatego został zniesiony 9-procentowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę. To spowodowało, że do budżetu wpłynęły dodatkowe środki – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” wiceprzewodnicząca sejmu, Rima Baškienė.

Jak powiedziała dalej, na początku września został potwierdzony wskaźnik makroekonomiczny, przeanalizowano obecną sytuację. I właśnie ten wskaźnik pokazał, że zbieranie środków do budżetu państwa jest dobre, a w budżecie są dodatkowe środki.

– Powstaje pytanie, czy te dodatkowe pieniądze włożyć do budżetu na przyszły rok? Czy oddać tym, którzy ich naprawdę potrzebują, czyli przewrócić zabrane 9 procent? Na Litwie mamy około 700 tysięcy osób, które korzystają z ogrzewania. Propozycja rządu jest taka, żeby 9-procentowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę wrócić do 31 grudnia 2017 roku i te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na ulgowy VAT. Myślimy, że to jest sprawiedliwe. W czwartek to wszystko zostanie dokładnie omówione i zatwierdzone z ministrem finansów – zaznaczyła Rima Baškienė.

Główna partia rządząca na początku lipca podpisała porozumienie z główną siłą opozycji, by zagwarantować sobie poparcie dla swojego projektu zmian w gospodarce leśnej. W zamian za to rząd obiecał poprzeć forsowaną przez prawicę ulgę w podatku VAT od usług grzewczych.

Co dotyczy 2018 roku. Rząd przeanalizował obecną sytuację i proponuje, żeby od 1 stycznia 2018 roku ulgowy VAT na ogrzewanie i gorącą wodę wynosił 15 procent. To tylko propozycja. Dlaczego 15, a nie 9 procent? Rząd wziął pod uwagę już działającą nową rekompensatę za ogrzewanie.

– Do 1 czerwca rekompensata przysługiwała tylko osobom, które na ogrzewanie wydawały ponad 20 procent swoich dochodów. Granica ta została przesunięta do 10 proc. w dół. I tak pozostanie nawet wtedy, gdy zostanie przywrócony 9-procentowy VAT. Nowa taryfa ulgowa powinna być przyjęta do 1 października, dlatego też nie ma możliwości zmiany warunków otrzymania rekompensaty. Po prostu nie zdążylibyśmy i takie zmiany przed rozpoczęciem sezonu grzewczego byłyby po prostu niesprawiedliwe. O tym nawet nie było mowy, żeby znów zmieniać warunki otrzymania rekompensaty – twierdzi Baškienė.

Do 1 czerwca rekompensaty otrzymywało około 11 tysięcy użytkowników, po zniesieniu ulgi jest ich 22 tysiące.

– Dużo więcej osób obecnie ma szansę otrzymać rekompensatę. Jest wiele propozycji na przyszły rok. Chcemy, żeby już wreszcie nie było takich zmian, dlatego też rząd proponuje, żeby VAT na ogrzewanie nie był zmieniany co jakiś czas, ale żeby był stały. To jest bardzo ważne w planowaniu budżetu rodzinnego – podkreśliła Rima Baškienė.

W czwartek minister finansów, Vilius Šapoka, przedstawi parlamentarzystom poprawkę do ustawy o przywróceniu 9-procentowego VAT na ogrzewanie i gorącą wodę. Nowy, ulgowy VAT na powinien wejść w życie od 1 października.

– Warunki rekompensaty do końca roku na pewno się nie zmienią. Jeśli jednak zobaczymy, że ludziom jest trudno zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, że przez to pracownicy samorządów mają bardzo dużo dodatkowej pracy lub nie działa tak, jak musi, program komputerowy, to wtedy będziemy myśleć, jak udoskonalić ten system, ale na pewno już nie w tym roku – zapewnia wiceprzewodnicząca sejmu Rima Baškienė.

