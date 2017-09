Druga religia Litwy gaśnie, narodzi się nowa – golf?

„Bogowie” drugiej religii, jaką nazywana jest koszykówka na Litwie, wrócili z podwiniętymi ogonami do kraju, po tym jak nawet nie doszli do ćwierćfinałów mistrzostw Europy.

A takie były nadzieje, takie stawki u bukmacherów… Miało być co najmniej miejsce w finałowej czwórce.

Łotysze, naród nie tak bałwochwalny, zaszli honorowo wyżej i utarli nam nosa.

Wynika więc, że koszykówka, najbardziej wspierana finansowo przez państwo, powinna być zdetronizowana na rzecz innych sportów, np. najbardziej popularnego sportu na świecie – piłki nożnej. Futbol jest najbardziej masowym sportem i przy odpowiednich inwestycjach (jak np. po sukcesie małej Islandii) może dać Litwie większy rozgłos poprzez budowanie sukcesu od podstaw – od najmłodszych piłkarzy.

Tymczasem departament sportu jest innego zdania i wspiera… golf.

Niedawno pod Wilnem odbył się turniej golfowy z udziałem – oczywiście – bogaczy, bo sport to piekielnie drogi.

I ten oto departament, już po zakończeniu zabawy – przydzielił 14 tysięcy euro na „dalszy rozwój golfa na Litwie”.

Kiedy to usłyszeli niepełnosprawni, którzy byli niedawno na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Londynie, to oniemieli!

Wyjazd całej ich drużyny (przywieźli sporo medali) kosztował Litwę właśnie tyle ile dostali przedstawiciele „arystokratycznego” sportu – właśnie owe 14 „kawałków”…

