14 września w Niemenczynie w rejonie wileńskim odbywała się ceremonia otwarcia strzelnicy biathlonowej oraz stadionu obok dwóch szkół – Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego i Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie.



Na oficjalne otwarcie dwóch obiektów sportowych zjechała się niezliczona ilość miłośników sportu – uczniów okolicznych instytucji edukacyjnych, rodziców, trenerów. Ażeby pocieszyć się wspólnie ze społecznością, do Niemenczyna przybyli przedstawiciele władz Samorządu Rejonu Wileńskiego: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wice mer Robert Komarowski, członkowie Rady, posłanka na Sejm Litwy, starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, burmistrz miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz, kierownik Działu Inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego Dorota Korwin-Piotrowska, kierownik Wydziału Edukacji Lilia Andruszkiewicz, kierownik Działu Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski, podstawowi kandydaci Rejonu Wileńskiego do składu drużyny Litwy na nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie Karol Dąbrowski i Diana Rasimowicz oraz inni honorowi goście.

Tradycyjnie, na początku uroczystości, proboszcz parafii pw. Michała Archanioła w Niemenczynie Arūnas Kesilis poświęcił nowe obiekty.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, witając wszystkich zgromadzonych szczerze się cieszyła, że wreszcie sportowcy, młodzież i dzieci rejonu wileńskiego będą mieli piękne i dobrze wybudowane obiekty. „ Nie ważne, że ​​budowa strzelnicy biathlonowej Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego nieco się opóźniła, ważne jest to, że dzisiaj wszyscy razem możemy nią się cieszyć. Nie mniej cieszę się z jeszcze jednego dużego projektu – rekonstrukcji stadionu sportowego w Niemenczynie” – powiedziała mer do zgromadzonych. Mer poinformowała również, że obecnie jest realizowany kolejny projekt, podczas którego będzie odnowiony budynek Administracji Szkoły Sportowej w Niemenczynie. „Cieszę wspólnie z wami, że dzięki takim projektom Niemenczyn piękniał, pięknieje i będzie piękniał. Chcę podziękować wszystkim za ich konsekwentną pracę, dzięki której rejon wileński może być dumny, że ma niemałą liczbę sportowców. Życzę wszystkim dobrego zdrowia, sukcesów i doskonałych wyników nie tylko w sporcie, ale również w życiu osobistym” – słów gratulacji i podziękowania dla sportowców i ich trenerów nie szczędziła mer.

Podstawowy kandydat Rejonu Wileńskiego do składu drużyny Litwy na nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie, były uczeń Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego Karol Dąbrowski w imieniu wszystkich sportowców, drużyny Litwy, w imieniu absolwentów Szkoły Sportowej rzekł szczere „dziękuję” dla jednego z głównych inicjatorów projektu nowej strzelnicy –człowieka, który zdaniem Karola sprawia, że ​​niemożliwe staje się możliwe, który dokłada wszelkich starań i cały swój czas poświęca dla sportu i uczniów Szkoły Sportowej – Mariana Kaczanowskiego. „Serdecznie dziękuję tym, którzy pomogli zrealizować ten projekt – mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść i całemu Samorządowi Rejonu Wileńskiego. Mamy nadzieję, że ten obiekt z pewnością pomoże nam dalej się rozwijać i udoskonalać nasze wyniki” – dziękował Karol Dąbrowski.

Nowa strzelnica biathlonowa Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego ma na celu propagowanie sportu, z niej będą mogli korzystać profesjonaliści tego sportu, jak również ci, którzy mają swoją własną broń kalibru 22-LR i zezwolenia do korzystania z niej. Łączna wartość tego projektu wynosi 340 tys. euro. Projekt został sfinansowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Po uroczystej ceremonii otwarcia strzelnicy odbyła się ceremonia otwarcia odnowionego stadionu w Niemenczynie. „Rok 2017. jest ogłoszony rokiem sportu: podkreśla się płynące ze sportu korzyści dla jednostki i społeczeństwa, dąży się do promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Otwarcie nowoczesnego stadionu jest pięknym darem nie tylko dla uczniów dwóch gimnazjów, ale również dla całej społeczności miasta Niemenczyna. Na ten historyczny dzień z niecierpliwością czekali uczniowie, ich rodzice i wszyscy mieszkańcy Niemenczyna, którzy nie są obojętni wobec sportu”- przywitał zebranych dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Tadeusz Grygorowicz.

Podczas rekonstrukcji stadionu uporządkowano boisko do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki, sektory lekkoatletyczne, bieżnie, ścieżki lekkoatletyczne, ścieżki dla pieszych, trybuny dla widzów, ogrodzenie, oświetlenie, drogi dojazdowe, sieci inżynieryjne i inne elementy. Całkowita wartość projektu wynosi 840 tys. euro. Projekt jest finansowany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, budżetu państwa i funduszy unijnych.

