Elżbieta Bagdiun (Wilno)

„Mam na imię Elżbieta i mam 18 lat. Ukończyłam gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Od 7 lat śpiewam i tańczę w zespole pieśni i tańca „Strumyk’’. Wielokrotnie uczestniczyłam w konkursach recytatorskich i śpiewu. Moim hobby są robótki ręczne i organizowanie uroczystości dla dzieci. Jestem wesołym, energicznym i pozytywnym człowiekiem!”.

Kotryna Bogdziun (Wilno)

„Mam na imię Kotryna Bogdziun. Obecnie uczę się w Gimnazjum imienia Władysława Syrokomli. Od młodych lat uczęszczałam na wszystkie możliwe kółka i właśnie to pozwoliło mi się rozwijać we wszystkich kierunkach. Obecnie też się nic nie zmieniło. 8 lat aktywnie działam w harcerstwie, śpiewam w zespole ,,Wilenka”. Ciekawię się też nowoczesną technologią, mediami, fotografowaniem, filmowaniem. Ale dlaczego jestem tu? Ponieważ zawsze, już od najmniejszych lat, zachwycała mnie scena, dlatego chcę spełnić swoje dziecięce marzenie i wypróbować siebie!”

Agata Dorodko (rejon solecznicki)

„Obecnie uczę się w Gimnazjum w Ejszyszkach w III G/b.

W 2015 r. ukończyłam Szkołę Muzyczną w Ejszyszkach w klasie gry na fortepianie.

W czasie wolnym gram na pianinie, śpiewam, układam własne piosenki i melodie, Często biorę udział w różnych festiwalach i konkursach piosenkarskich.

Lubię także recytować wiersze, niejednokrotnie byłam laureatką i osobą wyróżnioną podczas Konkursu Recytatorskiego »KRESY«. Nieraz coś szkicuję.

Uwielbiam pozować do zdjęć i sama wykonywać zdjęcia artystyczne.

W przyszłości chciałabym studiować aktorstwo muzyczne w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelworowicza w Warszawie.

Podziwiam wszystko, co jest piękne i co ma sens. Bardzo chciałabym wziąć udział w konkursie „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« – Miss Polka Litwy 2017”.

Chcę wypróbować własne siły”.

Dominika Lamauskaitė (Wilno)

Mam na imię Dominika, mam 17 lat, mieszkam w Wilnie.

Od młodych lat poczułam, że występy na scenie przynoszą mi dużo satysfakcji i radości, sprawiają wiele pozytywnych emocji. A więc bardzo lubię scenę! Uczestniczę w konkursach literackich, muzycznych, tanecznych, a także teatralnych. Podoba mi się dzielić dobrem i miłością, uczyć innych tego, co umiem sama.

Bardzo lubię dzieci, lubię spędzać z nimi czas, pracuję w studiach miejskich, chętnie zajmuję się z nimi w szkołach, obozach. Uczę dzieci tańczyć. Już od kilku lat biorę udział w charytatywnych koncertach „Maleńka miłość”, „Ciebie, Boże, wysławiamy”.

Biorę także udział w międzynarodowych projektach, dzięki nim podróżuję po świecie, poznaję różnych fascynujących, ciekawych ludzi i kulturę ich krajów, co sprawia, że w tak przyjemny sposób mocno rozszerzam swój widnokrąg i zmieniam swój światopogląd.

Lubię, kiedy ludzie się uśmiechają.

Walentyna Markiewicz (Wilno)

„Jestem amebą i wychowuję trójkę dzieci. Spokojnie. Po prostu sprawdzałam czy uważnie czytacie. Ukończyłam filologię angielską i zostałam nauczycielką tańca (nie różańca), bo zawsze postępuję logicznie. Uwielbiam muzykę i teatr, gram na skrzypcach i fortepianie.

Nie mogę przeżyć ani dnia bez czekolady i ciekawych przygód.

I również coraz częściej się zastanawiam, że najważniejsze w życiu to zawsze iść do przodu, co by się nie zdarzyło i nie zapominać chociaż czasami podnosić oczy ku niebu!“.

Katarzyna Narwojsz (rejon wileński)

„Jestem bardzo aktywną i sprytną dziewczyną. Uwielbiam tańczyć i być zawsze w centrum uwagi. Jestem kreatywną i zdolną, jak do tańca tak i do różańca!”.

Ewelina Parchomenko (rejon wileński)

„Jestem aktywną i kreatywną. Uwielbiam śpiewać, a nawet piszę swoje wiersze i piosenki. Zawsze mam dobry humor, więc ze mną nie będzie smutno”.

Paulina Piszczałowa (Niemenczyn)

„Jestem osobą kreatywną, uwielbiam rysować, śpiewać. Jestem osobą przyjacielską i pracowitą”.

Marta Stankiewicz (Wilno)

„Nazywam się Marta Stankiewicz. Jestem uczennicą Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, mam 17 lat, mieszkam w Wilnie. Śpiewam w ludowym zespole szkolnym ,,Wilenka”, a także maluję. Lubię modę, sztukę i podróże. Jestem aktywną, pełną energii, wesołą oraz koleżeńską osobą. Staram się brać z życia jak najwięcej i wypróbowywać siebie w różnych dziedzinach.

Wziąć udział w konkursie „Dziewczyna Kuriera” – to moje marzenie z dzieciństwa i chcę by się spełniło!”

Sabina Stundytė (Wilno)

„Skończyłam Gimnazjum »Minties«, następnie prawo na Uniwersytecie im. Michała Romera. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Wileńskiego.

Myślę, że ten konkurs — przede wszystkim — to jakieś doświadczenie, poznanie nowych ludzi, szansa na samorealizację”.

