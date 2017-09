W minioną niedzielę, 17 września, w wileńskiej Szkole Średniej w Lazdynai odbyły się eliminacje do XIX edycji konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy”.

Gala finałowa konkursu, który wystartował ponownie po kilkuletniej przerwie, odbędzie się 19 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Podczas listopadowej uroczystości wyjaśni się, która z dziesięciu wybranych finalistek konkursu włoży na głowę koronę miss.

– Wileńszczyzna jest naprawdę bogata w piękne i utalentowane dziewczyny. Jako prezes komisji eliminacyjnej dziękuję tym kilkudziesięciu odważnym dziewczętom, które zdecydowały się wziąć udział w naszym konkursie, który dotyczy nie tylko piękności, ale też osobowości i talentów kandydatek. Dziś mamy już tę dziesiątkę młodych, charyzmatycznych i energicznych Polek, które na pewno będą miały, co pokazać dla publiczności podczas gali finałowej konkursu – powiedział Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.

Jak wiadomo, uroda nie jest jedynym walorem, którym mogą pochwalić się Polki z Wileńszczyzny. Kandydatki do korony prezentowały szanownemu jury eliminacyjnemu swój urok osobisty, talenty, pasje i zainteresowania. Demonstrując swoje talenty, dziewczęta najczęściej śpiewały i tańczyły, ale też grały na skrzypcach czy gitarze, pokazywały swoje prace fotograficzne, malarskie i samodzielnie sporządzone wideo filmiki. Każda powiedziała też kilka słów o sobie.

– Muzyka dla mnie to wszystko. W wolnym czasie gram na pianinie, śpiewam, sama układam piosenki, biorę udział w muzycznych festiwalach i konkursach. Swoje życie pragnę powiązać ze sceną. Ten konkurs jest dla mnie doskonałą możliwością, by wypróbować swoje siły – mówiła 17-letnia Agata Dorodko, uczennica Gimnazjum w Ejszyszkach, która w przyszłości chce studiować aktorstwo muzyczne w Warszawie. Podczas swojego występu Agata zaśpiewała znakomitą piosenkę Wioletty Willas „Mamo” z 1966 roku.

„Nasza Mary Poppins!” – tak kolejną uczestniczkę, 17-letnią Dominikę Lamauskaitė, uczennicę Szkoły Średniej w Lazdynai, zaprezentowały dzieci, których uczy tańca.

– Scena przynosi mi ogromną satysfakcję, podoba mi się dzielić dobrem i miłością, uczyć innych tego, co potrafię sama. Lubię, kiedy ludzie się uśmiechają – mówiła Dominika. Wraz ze swoimi podopiecznymi zaprezentowała teatralizowany taniec oraz zaśpiewała słynną jazzową piosenkę „Summertime”.

Tymczasem 24-letnia Sabina Stundytė, studentka prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wileńskim wraz z partnerem zaprezentowała taniec wg piosenki „Psalm dla ciebie” Piotra Rubika.

– Ten konkurs to świetne doświadczenie, okazja poznania nowych ludzi i szansa na samorealizację – powiedziała Sabina, która oprócz tańca zajmuje się również projektowaniem ubrań.

Kolejna uczestniczka, 17-lenia Paulina Piszczałowa z Niemenczyna, zaprezentowała komisji swoje rysunki. Oprócz rysowania Paulina uczy się języka hiszpańskiego, zarecytowała więc w tym języku wiersz.

Tymczasem 17-letnia Ewelina Parchomenko zagrała dla jurorów na gitarze oraz zaśpiewała liryczną piosenkę „Po mano ona” autorstwa znanej wokalistki jazzowej. „Uwielbiam muzykę, sama piszę wiersze i piosenki. Jednak dziś postanowiłam zaśpiewać dla Was swój ulubiony utwór, nieco melancholijny i bardzo głęboki, którego należy słuchać nie uchem, a sercem” – mówiła Ewelina.

Kolejna uczestniczka, 18-letnia Katarzyna Narwojsz z rejonu wileńskiego mówi o sobie w ten sposób: „Jestem aktywna, sprytna, kreatywna i zdolna, jak do tańca, tak i do różańca”. Katarzyna, która od 9 lat uczęszcza do klubu tańców sportowych „Juventos”, zaprezentowała zebranym popis taneczny.

Swoim uroczym i mocnym głosem urzekła jurorów 18-letnia Elżbieta Bagdiun, która zaśpiewała singel Natalii Szroeder „Lustra”. Elżbieta, która od 7 lat śpiewała i tańczyła w zespole pieśni i tańca „Strumyk”, wielokrotnie uczestniczyła w różnych konkursach muzycznych i recytatorskich, zajmuje się robótkami ręcznymi oraz organizacją uroczystości dla dzieci.

Tymczasem 17-letnia Marta Stankiewicz, uczennica Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, członkini zespołu ludowego „Wilenka”, zaprezentowała komisji swoje rysunki oraz przyznała, że udział w konkursie „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego” jest jej dawnym marzeniem.

– Życie jest krótkie, więc musimy dążyć do spełnienia swoich marzeń. Dla mnie udział w tym konkursie to jedno z nich – powiedziała Marta.

Kolejna uczestniczka – obdarzona znakomitym poczuciem humoru, 24-letnia Walentyna Markiewicz, nauczycielka choreografii – zaprezentowała wraz z przyjaciółmi dynamiczne przedstawienie z pantomimą, podczas którego zagrała na skrzypcach.

– Uwielbiam muzykę i teatr, gram na skrzypcach i fortepianie. Nie mogę żyć bez ciekawych przygód i… czekolady. Coraz częściej się zastanawiam, że najważniejsze w życiu to iść do przodu i nie zapominać chociaż czasami podnosić oczy ku niebu – mówiła Walentyna.

Z kolei 18-letnia Kotryna Bogdziun z wileńskiej „Syrokomlówki” – od 8 lat aktywnie działa w harcerstwie, śpiewa z zespole „Wilenka”, interesuje się nowoczesnymi technologiami, mediami i fotografią. Jurorom pokazała samodzielnie zrobione wideo z podróży do Norwegii oraz filmik o „Betlejemskim Świetle Pokoju”.

Tak wyglądała tegoroczna dziesiątka finalistek eliminacji do finału „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy”. A teraz dla dziewcząt rozpoczyna się trudny okres przygotowań do gali konkursu. Będą ćwiczyły, uczyły się wielu rzeczy, które pozwolą im na swobodne zaprezentowanie się na scenie, zarówno przed jurorami, jak i przed publicznością. Nauka zgrabnego chodzenia, stawania, przedstawienia się – to niby proste czynności, nic w tym skomplikowanego nie ma, ale kiedy zaczyna się zwracać uwagę na szczegóły…

Finalistki w ciągu kilku miesięcy będą doskonaliły swoje umiejętności prezentowania się pod czujnym okiem uroczej tancerki i choreograf Justyny Suckiel. W 2009 roku Justyna sama została pierwszą wicemiss w naszym konkursie, toteż doskonale wie, jak wygląda „kuchnia konkursowa” i będzie mogła udzielić cennych porad, aby dziewczyny zaprezentowały się na scenie jak najlepiej.

Czytelnikom naszego dziennika przypominamy tymczasem, że mogą dołączyć do grona jurorów i już od dzisiaj spośród finalistek konkursu wybierać „Miss Czytelników”, wysyłając w nieograniczonej ilości (niekserowane!) kupony zamieszczane w Kurierze Wileńskim.

Również czytelnicy internetowego wydania dziennika będą mogli wybierać „Miss Internetu”. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej Kuriera Wileńskiego – www.kurierwileński.lt.

W skład tegorocznej komisji weszli: Zofia Matarewicz, dyrektorka firmy Sofina, Lucyna Kałtan, dyrektorka firmy Lisenas, Justyna Suckiel, choreograf, dyrektora artystyczna konkursu, Maria Klimaszewska, dyrektorka Szkoły Średniej w Lazdynai, Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny Kuriera Wileńskiego, Robert Mickiewicz, redaktor naczelny Kuriera Wileńskiego i przewodniczący jury.

10 FINALISTEK ELIMINACJI KONKURSU

Fot. Marian Paluszkiewicz

