Szanowni przyjaciele, szanowni rolnicy – mieszkańcy rejonu wileńskiego,

Pragnę wszystkich zaprosić na Święto plonów rejonu wileńskiego – Dożynki, które odbędą się 30 września bieżącego roku w malowniczych Pikieliszkach, na dziedzińcu dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na Państwo będą czekały:

O godz. 11:00 – obrazek obrzędowy – Rozpoczęcie Święta Plonów;

O godz. 11:15 – Przemarsz korowodu dożynkowego;

O godz. 12:00 – Msza św. dziękczynna „Za dar chleba Bogu dziękujemy” w intencji rolników oraz za zebrane plony;

Od godz. 13:00 do godz. 16:00 jest zaplanowana część artystyczna Dożynek.

Na Państwo będzie czekał również kiermasz sztuki ludowej.

Podczas Dożynek podziękujemy rolnikom za ich pracę, ale też za zaszczepianie miłości do ziemi, do trudnego zawodu rolnika, za patriotyzm, religijność, szacunek do tradycji, wileńską gościnność, kulturę i przekazywanie tych wartości dla młodego pokolenia.

Zapraszamy!

