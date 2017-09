Urząd Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprasza do zapoznania się ze statystyką ostatnich ośmiu miesięcy w sprawie rejestracji małżeństw, urodzeń i najbardziej interesujących i popularnych imion, nadawanych dzieciom w ciągu ostatnich kilku lat.



Według najnowszych danych, w rejonie wleńskim w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zarejestrowano 608 noworodków. Dane demograficzne wskazują, że trzeci rok z rzędu w rejonie rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt. Według danych Urzędu Stanu Cywilnego, od początku 2017 roku zarejestrowano 314 chłopców i 294 dziewczęta. Wśród urodzonych było nawet dwanaście par bliźniąt.

Mieszkańcy rejonu wleńskiego coraz częściej dla swoich dzieci wybierają niezwykłe, a także dla naszych uszu mniej słyszane imiona. Zdaniem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Edwardy Časienė w tym roku rodzice swoim maluchom wybierali rzadziej słyszane imiona, takie jak: Katalėja, Neitas, Ilarija, Eliran, Divėja, Ikeris, Milgaudas, Žeimyna, Nevilė.

Kilka lat z rzędu rodzice swoim noworodkom dają również klasyczne imiona. Na podstawie statystyk ostatnich 5 lat najbardziej popularne imiona dzieci w rejonie wileńskim to: Emil, Emilia, Dominik i Dominika. Wśród popularnych imion w rejonie plasują się również imiona: Gabriel, Gabriela, Sofia, Maksim, Milana, Karol, Karolina, Nikita, Edgar, Edgaras. Rzadziej spotyka się imiona dane jeden raz: Vincas, Jonas, Jarosław, Wacław, Fabian, Tadeusz, Józef, Weronika, Janina, Mėta. W okresie ośmiu miesięcy w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 59 maluchów urodzonych za granicą.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku 239 par nowożeńców wymieniło złote obrączki. Spośród nich 27 pary pobrało się nie w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego, a w miejscach wybranych przez nowożeńców. Coraz częściej pary nowożeńców wybierają różne kraje. Już w tym roku na ewidencję wciągnięto 22 małżeństwa zawarte za granicą i 86 małżeństw kościelnych. Cieszymy się, że Urząd Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego wzbudza również zainteresowanie obcokrajowców. Zarejestrowało małżeństwo i ślubowało miłość 13 obywateli innych krajów.

To, że wiek nie ma znaczenia, potwierdzają i małżeństwa starszych obywateli. Najstarszy człowiek, który wypowiedział sakramentalne „tak” w Urzędzie Stanu Cywilnego miał 77 lat, najstarsza kobieta – 74 lata.

Przypominamy, że od stycznia tego roku usługi w Urzędzie Stanu Cywilnego są świadczone niezależnie od zadeklarowanego miejsca zamieszkania, zapraszamy, więc nie tylko mieszkańców rejonu wileńskiego, ale także mieszkańców miasta do zwracania się do Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego, aby zarejestrować określony akt stanu cywilnego, taki jak urodzenia dziecka, małżeństwa lub innej usługi, świadczonej przez Urząd Stanu Cywilnego.

