Zaoferujmy usługę przyrodzie – odpowiedzialnie sortujmy odpady

Podstawowym celem Samorządu Rejonu Wileńskiego w organizowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi – zapewnienie, ażeby publiczna usługa gospodarowania odpadami komunalnymi była powszechna, dobrej, jakości i spełniała wymogi ochrony techniczno-ekonomicznej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa zdrowia publicznego.



W celu zmniejszenia ilości mieszanych odpadów komunalnych, od których zależy zmienna część opłaty, Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca mieszkańców do segregacji odpadów w sposób odpowiedzialny. W tym celu dla właścicieli domów indywidualnych są bezpłatnie dzielone indywidualne komplety kontenerów do segregowania.

Od tego roku mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą segregować odpady wygodniej i bliżej domu, ponieważ w roku 2016 Samorząd Rejonu Wileńskiego nabył 10 100 kompletów pojemników do segregowania odpadów dla mieszkańców domów indywidualnych. Koszty usług przygotowania tych pojemników, podziału dla posiadaczy odpadów i ich obsługi są pokrywane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska Litwy, PP „Žaliasis taškas” (Zielony Punkt), PP „Pakuočių tvarkymo organizacija” (Organizacja Porządkowania Opakowań) oraz PP „Gamtos ateitis” (Przyszłość przyrody), dlatego ani same pojemniki, ani ich obsługa dla ludzi nie będą nic kosztowały.

Komplet obejmuje:

Pojemnik o pojemności 120 litrów do opakowań szklanych;

Pojemnik o pojemności 240 litrów do odpadów opakowaniowych (papier, plastik, metal) i materiałów wtórnych.

Obowiązkiem posiadaczy odpadów jest segregacja odpadów w miejscu ich powstawania – na podstawie Ustawy o Porządkowaniu Odpadów, ale Samorząd Rejonu Wileńskiego, zachęcając mieszkańców do segregacji odpadów, zatwierdził takie wielkości opłat za zabieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie nimi, że mieszkańcy, korzystający z indywidualnych pojemników segregacji, będą płacili o jedną trzecią mniejszą zmienną część opłaty.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, zgodnie z zatwierdzonymi ustawami Rządu Republiki Litewskiej wprowadził opłaty dwumianowe za gospodarowanie odpadami, które składają się z elementów stałych i zmiennych. Część stała jest obliczana w zależności od przeznaczenia i obszaru nieruchomości. Zmienna część dla mieszkańców domów indywidualnych oblicza się zgodnie z ilością wytwarzanych odpadów i zależy od pojemności pojemnika (-ów) odpadów mieszanych i częstotliwości ich wywożenia.

Posegregowane odpady opakowań i odpady szklane z indywidualnych gospodarstw domowych są zbierane zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem. Pojemniki na opakowania są opróżniane raz w miesiącu, a pojemniki na opakowania szklane, co trzy miesiące. Ta usługa jest bezpłatna.

Harmonogramy opróżniania pojemników są publikowane na stronach internetowych: www.vrsa.lt, www.nemenkom.lt, www.nkom.lt.

Kontenery mieszkańcy mogą odebrać z siedzib ZSA „Nemenčinės komunalininkas” i ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ich oddziałów, czy też one mogą być dostarczane bezpłatnie do domów zgodnie z życzeniami mieszkańców w uprzednio uzgodnionym terminie. Razem z pojemnikami na odpady opakowaniowe, mieszkańcy otrzymają również ulotki, jak ich używać i jakie odpady do nich wyrzucić.

Przypominamy, że segregacja odpadów otwiera możliwość nie tylko do efektywnego i ekonomicznego gospodarowania surowcami, ale również ma wielki pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Dlatego nie bądźmy obojętni i dbajmy o środowisko, w którym żyjemy.

ZSA „Nemėžio komunalininkas”

Adres

Sodų g. 23, LT-13271 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

Telefon

tel. (8 5) 235 0398

E-mail

info@nkom.lt;

Strona internetowa

www.nkom.lt

Obsługiwane gminy

Czarny Bór, Kowalczuki, Lawaryszki, Mariampol, Miedniki, Mickuny, Niemież, Pogiry, Rudomina, Rukojnie, Szaterniki.

ZSA „Nemenčinės komunalininkas”

Adres

Piliakalnio g. 50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus r.

Telefon

tel. (8 5) 238 1157 (Nemenčinės padalinys), tel. (85) 2403 246 (Avižienių padalinys)

E-mail

info@nemenkom.lt; stase@nemenkom.lt

Strona internetowa

www.nemenkom.lt

Obsługiwane gminy

Awiżenie, Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Mejszagoła, Niemenczyn, Miasto Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza, Suderwie, Sużany, Zujuny.

