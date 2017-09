Niedoceniony gest marszałka Kuchcińskiego

Z długo oczekiwaną i potrzebną wizytą przybył do Wilna z okazji 630-lecia chrztu Litwy marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Wygłosił wartościowe przemówienie w Sejmie RL, w którym przypomniał o tym, iż poszanowanie praw Polaków na Litwie leży również w litewskim interesie, zaapelował też o odnowienie spotkań polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego.

Przykrym wrażeniem jest jednak, że historyczna wizyta i apel nie zostały docenione. W największym litewskim portalu więcej uwagi poświęcono fałszywkom na temat rzekomej współpracy polskiego ministra obrony z Rosją, zaś większość mediów, zarówno temat rocznicy chrztu, jak i wizyty drugiej osoby państwa polskiego, po prostu zignorowała.

Przykro by było, gdyby się miało okazać, iż zarówno wizyta, jak i odnowienie dwustronnego zgromadzenia służyć miałyby nie budowie współpracy i dialogu – tylko temu, by część litewskich elit mogła dalej cieszyć się dobrym samopoczuciem i wmawiać wszystkim obłudnie, że przecież jest dobrze.

O takim „resecie” marzą ci, którzy żyją z konfliktów i na nich zbijają fortuny, o takim scenariuszu marzy Rosja – ale czy takich relacji Polski z Litwą na pewno chcemy?

