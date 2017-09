Najlepszy rząd obecnie mamy

Politolodzy głowią się nad tym, jak skomentować roszady w koalicji rządzącej, która niejako staje się rządem mniejszościowym, ale taka jest politologów praca. A ja jestem bardzo zadowolony, bo wreszcie osiągnęliśmy standardy transparentności i społecznego zainteresowania polityką, charakterystycznych i typowych dla liberalnych demokracji.

Jak głosi ludowa mądrość, demokracja i liberalna demokracja są tak podobne, jak krzesło i krzesło elektryczne – ale odłóżmy tego bon mota na bok i przyjrzyjmy się temu, co dzieje się na litewskiej scenie politycznej. Oto w sumie żadnego obywatela już nie interesuje, co się dzieje „tam na górze”, bo ani już się w tym wszystkim nie łapie, ani nie ma to dla niego znaczenia ze względu na galopujące wzwyż ceny i inne bardziej palące tematy. A „tam na górze” osiągnięto szczyt szczerości wobec społeczeństwa – wszyscy chcą zajmować stołki, a nikt nie chce brać za to żadnej odpowiedzialności, to wszystko jest jasne jak dzień, bez niedomówień i ukrywania tej prawdy. Idylla i utopia, nieprawdaż?

My, obywatele możemy się z tego wszystkiego tylko gorzko śmiać, bo jakiekolwiek inne reakcje mogłyby podpadać pod paragraf. Przy tym śmiechu jednak dobrze pamiętać, że to właśnie my odpowiadamy za naszych reprezentantów w parlamencie i to naszym kosztem się ich cyrki odbywają.

