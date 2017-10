Sześćsetny dyplom i nowy rok akademicki w wileńskiej filii UwB

Uroczystość inauguracji 11. roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się w piątek, 6 października, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Tego dnia wręczono również jubileuszowy, sześćsetny dyplom ukończenia studiów, który otrzymała Julia Dalinkevičienė. Dokonano także uroczystej immatrykulacji, przyjęcia kandydatów w poczet studentów uczelni.

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w obecności dostojnych gości: ambasador RP Urszuli Doroszewskiej, europosła Waldemara Tomaszewskiego, posłów: Wandy Krawczonok, Rity Tamašunienė, Tomasa Tomilinasa. Na uroczystość przybyli również Artur Ludkowski, doradca premiera ds. mniejszości, reprezentanci samorządowych wydziałów oświaty, dyrektorzy szkół polskich. Gości, pracowników oraz studentów powitała dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

„Po raz jedenasty na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku rozbrzmiewa „Gaudeamus”. Dwie wielkie uroczystości jak klamra zamykają cykl funkcjonowania uczelni. Jest to inauguracja roku akademickiego, kiedy to w poczet studentów przyjmujemy nowych kandydatów, i uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, kiedy to mury uczelni opuszczają nasi absolwenci. Pomiędzy tymi wydarzeniami odbywa się cykl kształcenia. Dla Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie jest to szczególna misja nauczania młodzieży na wysokim poziomie i w języku polskim. Jesteśmy jedyną polską uczelnią publiczną posiadającą swój wydział poza granicami Polski, właśnie tu, w Wilnie” – zagaiła uroczystość prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

W minionym roku akademickim młodzież kształciła się na 3 kierunkach: ekonomii pierwszego i drugiego stopnia, informatyce pierwszego stopnia oraz europeistyce pierwszego stopnia. W październiku ubiegłego roku wydział liczył 360 studentów, z czego na ekonomii I stopnia – 153 osoby, na ekonomii II stopnia – 71, europeistyce – 64, , informatyce – 72. W minionym roku akademickim studia ukończyło 65 studentów. Uczelnia ma dziś 612 absolwentów i 99 zarejestrowanych nowych kandydatów na studia.

„W minionym roku akademickim zapoczątkowaliśmy działania, zmierzające do zmiany programów studiów na kierunku ekonomii i informatyki z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Związane to było z jednej strony z wymogami polskiej ustawy o szkolnictwie wyższym, która wprowadza wymóg odpowiedniej ilości samodzielnych pracowników naukowych, pracujących na wydziale, ale z drugiej strony, chcemy naszych absolwentów przygotować w lepszy sposób do wejścia na rynek pracy, tak, żeby oprócz wykształcenia wyższego posiadali też doświadczenie zawodowe” – mówiła dziekan wydziału.

Jak zaznaczyła dziekan, europeistyka jest tym kierunkiem, który od początku realizowany jest jako profil praktyczny. W minionym roku studenci odbywali praktyki w samorządach rejonu wileńskiego, solecznickiego, m. Wilna, w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, w kancelarii Sejmu, w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Dwóch studentów europeistyki odbyło miesięczne praktyki w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze europosła Waldemara Tomaszewskiego, sfinansowane w całości przez posła.

Wydział przedstawił też szeroką ofertę zajęć w językach obcych dla studentów, którzy mogą przyjechać w ramach programu Erasmus. „Mamy 30 przedmiotów, które możemy poprowadzić w języku angielskim, 28 w języku rosyjskim. Wydział też za pośrednictwem uniwersytetu złożył wniosek o przystąpienie do programu Erasmus + KA107, który rozszerza możliwość współpracy o kraje spoza Unii Europejskiej” – zaznaczyła prof. dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Niestety, dotychczas nie udało się rozstrzygnąć problemu braku własnej siedziby wydziału.

Życzenia z okazji nowego roku akademickiego złożył studentom prorektor ds. kształcenia, dr hab. Wojciech Śleszyński. Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku w swym wystąpieniu podkreślił, że Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie może poszczycić się najniższym poziomem bezrobocia absolwentów wśród szkół wyższych na Litwie. „Wskaźnik bezrobocia wynosi jedynie jeden procent, co oznacza, że wydział spełnia swoją rolę: kształci doskonale, a profile kształcenia dostosowane są do potrzeb rynku pracy, z czego jesteśmy wszyscy dumni” – podkreślił dr hab. Wojciech Śleszyński.

Gratulacje przyszłym studentom składała również ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska, zapewniając, że ambasada RP w Wilnie wspierała i będzie wspierać Filię UwB w Wilnie. „Będziemy starali się pomóc w rozwiązaniu licznych problemów. Macie państwo w nas przyjaciół” – podkreśliła ambasador Urszula Doroszewska.

Na scenie DKP wręczono wczoraj również dyplomy licencjackie dla kolejnych absolwentów filii UwB w Wilnie. Zasadnicza uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się już w lipcu (wręczono wtedy 598. dyplom), byli jednak studenci, którzy obronili prace później. Podczas uroczystości wręczono jubileuszowy, sześćsetny, dyplom ukończenia studiów. Prorektor Wojciech Śleszyński wręczył go Julii Dalinkevičienė. Absolwentka odebrała już swój drugi dyplom ukończenia studiów wyższych: pierwszy zdobyła po ukończeniu ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku, po drugi sięgnęła już w Wilnie na filii uczelni, studiując informatykę.

Po wręczeniu dyplomów dla absolwentów przyszedł czas na najważniejszą część każdej inauguracji nowego roku akademickiego — dokonanie immatrykulacji studentów pierwszego roku, czyli uroczyste zaliczenie w poczet studentów wyższej uczelni. Zaproszeni na scenę kandydaci na studentów powtórzyli słowa przysięgi, przyrzekając „wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor studenta Uniwersytetu w Białymstoku”.

Nowy rok akademicki rozpoczął wykład inauguracyjny „Czy technologia pomoże nam usprawnić nasze mózgi” prof. dr. hab. Włodzisława Ducha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fot. Marian Paluszkiewicz

