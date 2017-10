Wiedzę z Konstytucji sprawdzili i uczniowie, i prawnicy

3 października, upamiętniając 25. rocznicę Konstytucji Republiki Litewskiej w Dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbył się I etap egzaminu z Konstytucji, podczas którego tradycyjnie swoją wiedzę sprawdzili uczniowie z Gimnazjum w Pogirach i Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.



W dużej sali Samorządu swoją wiedzę z Konstytucji ogółem sprawdzało 25 mieszkańców, w tym 13 uczniów z Gimnazjum w Pogirach i 10 uczniów z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. W egzaminie z Konstytucji uczestniczyli również sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Elżbieta Jabłońska i weteran egzaminu z Konstytucji, mający wykształcenie prawnicze Vytautas Garšva.

Pierwszy etap egzaminu udało się pokonać nawet trzem uczniom z Gimnazjum w Pogirach. Do drugiego etapu egzaminu z Konstytucji dostała się i najwięcej, 27 punktów zdobyła uczennica Gimnazjum w Pogirach, prawdziwa znawczyni Konstytucji Republiki Litewskiej Evelina Kanarskaitė. W ubiegłym roku, Evelina zgromadziła 25 punktów i weszła do drugiego etapu. Jednak szczęście do Eveliny się nie uśmiechnęło, ale dziewczyna nie poddała się i w tym roku wróciła jeszcze bardziej pewna swojej wiedzy. Uczennice Gimnazjum w Pogirach Karolina Jadevičiūtė i Gabija Grybkauskaitė w 1-ym etapie egzaminu zdobyły 26 i 25 punktów i również trafiły do II-ego etapu egzaminu, który odbędzie się w dniu 12 października.

Znajomość Konstytucji mogli sprawdzić wszyscy obywatele Litwy. Egzamin zdawano w samorządach, ogólnokształcących szkołach średnich i szkołach wyższych, w więzieniach, jak również przez Internet.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w egzaminie z Konstytucji. Gratulujemy zwycięzcom pierwszego etapu i życzymy im powodzenia.

