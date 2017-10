Wielodzietna matka z gminy Rukojnie nagrodzona za zasługi dla Litwy

Mieszkanka gminy Rukojnie Stefania Szuszkiewicz 18 października doczekała się szczególnej uwagi i przyjemnej niespodzianki. W tym dniu z gratulacjami przybyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, kanclerz Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej Giedrius Krasauskas z kierownikiem Działu Personelu Gražiną Urboniene, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz, zastępca wójta gminy Rukojnie, tymczasowo pełniąca obowiązki wójta Anżeła Stankiewicz razem z pracowniczką socjalną gminy.



Dostojni goście, dziękując wielodzietnej matce Stefanii Szuszkiewicz za obowiązkowość, pracowitość, za to, że zawsze była kochającą matką, która wyhodowała 5 synów i 3 córki, właściwie ich wychowała na uczciwych ludzi i obywateli, przestrzegających ustalone normy zachowania w społeczeństwie, szanujących swoich rodziców i innych członków rodziny, opiekujących się rodzicami w starości, życzyli dobrego zdrowia, niezłomnego optymizmu, siły i łaski Boga.

Kanclerz Kancelarii Prezydenta Republiki Litewskiej Giedrius Krasauskas, wręczając nagrodę prezydenta i słodki prezent, dziękował Stefanii Szuszkiewicz za piękną i pokaźną rodzinę.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, życząc mieszkance Rukojń dobrego zdrowia i jeszcze wielu lat radości, którą niosłyby dzieci, wnuki i prawnuki, wspólnie z kierownik Wydziału Opieki Społecznej wręczyła wielodzietnej matce list dziękczynny, ciepły prezent i wiązankę kwiatów. „Życzę Pani dobrego zdrowia i wielu radosnych dni pełnych szczęścia, niech nie zaćmiewają twarzy Pani żadne troski. Dziękujemy Pani za bezgraniczną miłość do swoich dzieci, za to, że niezależnie od zajętości, Pani zawsze znajdowała czas na wychowywanie dzieci, aby były one uczciwymi obywatelami” – życzyła mer.

85-lenia kobieta zaskoczyła przybyłych gości deklamacją wierszy w językach litewskim i polskim.

Stefanię Szuszkiewicz, jako wielodzietną matkę, nagrodzono po raz trzeci. Medale macierzyństwa mieszkance Rukojń wręczono w latach 1968 i 1975.

Stefania Szuszkiewicz urodziła się 20 grudnia 1931 roku we wsi Czepurniszki gminy Rukojnie rejonu wileńskiego. W r. 1957 wyszła za mąż za Zygmunta Szuszkiewicza. W rodzinie Szuszkiewiczów urodziło się 5 synów i 3 córki. Życie Stefanii Szuszkiewicz nie było łatwe. Kobieta dużo i ciężko pracowała w kołchozie, oprócz tego pracowała w rolnictwie, hodowała zwierzęta gospodarskie. Pomimo pokaźnej liczby dzieci, pacy na roli i obowiązków domowych, kobieta właściwie wykonywała swoje obowiązki, wychowując i doglądając dzieci, przyuczając je do pracy.

W r. 2006 Stefania Szuszkiewicz została wdową. Obecnie z powodu sędziwego wieku i stanu zdrowia, mieszka z dziećmi Marią Szuszkiewicz, Eugeniuszem Szuszkiewiczem i Witoldem Szuszkiewiczem. Wielodzietną matkę często odwiedzają, szczerze się nią opiekują również inne dzieci: córki Danuta Ilkiewicz i Teresa Sołowiej oraz synowie Stanisław Szuszkiewicz, Tadeusz Szuszkiewicz, Marian Szuszkiewicz, a także 6 wnuków i 2 prawnuków.

