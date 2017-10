Dobra tradycja ze smutnymi refleksjami

Z końcem listopada w Wilnie wystartuje doroczna, dobroczynna akcja „Do zobaczenia przy filiżance kawy”. Zainaugurowana w grudniu 2001 roku przez ówczesnego gospodarza stolicy, Artūrasa Zuokasa, akcja jest rokrocznie kontynuowana. Naśladowcami tego pięknego działania stało się wiele innych miast Litwy.

W okresie świątecznym, od 26 listopada do 7 stycznia, seniorzy w Wilnie będą mieli wspaniałą okazję do spotkania na mieście, podziwiania świątecznej choinki, a później napicia się z przyjaciółmi kawy w lokalach, które dołączyły do akcji. W roku ubiegłym z takiej darmowej oferty skorzystało około 9 tysięcy wilnian.

Z takiego wyniku należałoby się tylko cieszyć – ludzie w wieku podeszłym mogą spotkać się ze swymi znajomymi i wypić filiżankę kawy. Jak dowodzą sondaże, wielu emerytów nie stać nawet na taką przyjemność. Na Litwie przecież co piąty człowiek znajduje się na granicy ubóstwa. Świadczą też o tym dane z ubiegłorocznej akcji „Banku Żywności”, kiedy zebrano aż 7 710 ton żywności dla ludzi potrzebujących wsparcia.

Każdy podobny czyn może przynieść wiele dobra. Przydałyby się podobne akcje w teatrach czy kinach. Nie wszystkich seniorów przecież stać na bilety nawet raz w roku. Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny oraz Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu w ubiegłym roku oferowały starszym osobom bilety na spektakle po okazyjnej cenie. Kilka lat temu były nawet oferty darmowe. Wszyscy wiedzą, że czasami sale nie są nawet w połowie wypełnione widzami.

Jakiż piękny byłby to prezent bożonarodzeniowy dla seniorów na gwiazdkę, gdyby instytucje kultury otworzyły się na potrzeby starszych ludzi…

