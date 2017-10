24 października mieszkance gminy Niemież Magdė Sinkevičiūtė-Vaičiūnienė spełniło się 100 lat. Aby złożyć życzenia jubilatce z okazji tej pięknej rocznicy, przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz, zastępca wójta gminy Niemież Lilia Grygorowicz.



Magdė Sinkevičiūtė-Vaičiūnienė urodziła się 24 października 1917 roku we wsi Vartai rejonu preńskiego. Dwaj bracia zostali zesłani na Sybir. W małżeństwie urodziła 5 dzieci.

Wykonywała różne prace w kołchozie. Po śmierci męża i syna Magdė mieszkała samotnie na wsi. Potem przeniosła się do starszej córki Aldony Zavackiene i jej męża Valentina do Wilna. Inni jej dzieci założyli rodziny i na Litwie. Na Litwie mieszkają także ich dzieci i wnuki. Teraz Magdė ma 7 wnuków i 6 prawnuków.

Z okazji jubileuszu wiekowej kobiecie z rejon wileńskiego gratulacje złożyła mer Maria Rekść, życząc jej najlepszego zdrowia, sił, miłości bliskich i radości dnia codziennego. Magdė Sinkevičiūtė Vaičiūnienė mer wręczyła dyplom gratulacyjny, wiązankę kwiatów, a kierownik Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz – prezent pamiątkowy.

Przedstawiciele gminy Niemież także pozdrowili Magdė z okazji pięknego święta i wręczyli dla niej słodkie ciasto i dużą wiązankę kwiatów.

Życzymy jubilatce zdrowych i szczęśliwych lat życia!

