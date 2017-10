Podwileńskie Rudomino i białoruski Wołożyn połączy wspólny projekt

Delegacja samorządu rejonu wileńskiego przebywała w tym tygodniu w Wołożynie (obwód miński) na Białorusi i z przedstawicielami miejscowej władzy mówiła o perspektywach realizacji wspólnego projektu.



Władze rejonu wileńskiego i rejonu wołożyńskiego na Białorusi zamierzają wspólnie odnowić targowiska w Rudominie i Wołożynie w ramach programu współpracy transgranicznej Łotwa–Litwa–Białoruś na lata 2014-2020. Realizacja wspólnego projektu ma się przyczynić do wsparcia lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz do tworzenia korzystnych warunków dla pomyślnego rozwoju działalności gospodarczej.

Delegacja rejonu wileńskiego, na czele z mer Marią Rekść, spotkała się z Wadimem Lazarenko, zastępcą przewodniczącego Stowarzyszenia Weteranów Służby Dyplomatycznej MSZ Białorusi, Walerijem Marinichiewym, przewodniczącym zarządu Mińskiego Regionalnego Stowarzyszenia Konsumentów, Nikołajem Astreiko, przewodniczącym Komitetu Rejonu Wołożyńskiego, Siergiejem Glinskim, przewodniczącym Rady Rejonu Wołożyńskiego i in.

Udział w spotkaniu wziął też ambasador Białorusi na Litwie Aleksander Korol i jego doradca Aleksandr Ignatenko.

Przedstawiciele rejonu wileńskiego mieli też okazję zapoznać się z Wołożynem i jego historią, obejrzeć targowisko, które zostanie zmodernizowane, oraz odwiedzić działające w mieście spółki.

Samorząd rejonu wileńskiego oraz starostwo Rudomino współpracują z rejonem wołożyńskim od 2015 roku.

Tłumaczenie: L24.lt

