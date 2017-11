Wymiana młodzieżowa pomiędzy rejonem wileńskim i Rzeszowem

Zacieśnianie współpracy i możliwości wymiany młodzieżowej były tematem spotkania mer rejonu wileńskiego Marii Rekść i dyrektora Domu Polonii w Rzeszowie, Mariusza Grudnia.



W samorządzie rejonu wileńskiego 24 października przebywał z wizytą dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie dyrektor Mariusz Grudzień. Spotkał się z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść i zastępcą kierownika wydziału oświaty Zofią Ryżową.

Podczas spotkania omówiono współpracę między placówkami edukacyjnymi rejonu wileńskiego i Domem Polonii w Rzeszowie i wymiany młodzieży. Mówiono też o możliwości wymiany młodzieży rejonu wileńskiego i Podkarpacia. Dla młodych osób będzie to możliwość zwiększyć swoje kompetencje, poszerzyć światopogląd, poznać świat poprzez podróże i wyjazdy.

Dyrektor Domu Polonii zaprosił młodzież spod Wilna do udziału w odbywających się co cztery lata w Rzeszowie Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Mariusz Grudzień nie ukrywał swej fascynacji wyjątkowymi okolicami rejonu wileńskiego, serdecznością mieszkających tu ludzi, ich patriotyzmem i pielęgnowaniem swojej kultury i tradycji. W jego opinii młodzież z Polski też to zachwyci.

Tłumaczenie: L24.lt

