Za skręta do więzienia?!

W sejmie zawrzało, ale nie wiadomo czy zagotuje się.

Otóż wróciła od prezydent przyjęta parlamentem ustawa antykorupcyjna, ale z poprawkami.

Wszystko miało być dobrze, bo cel ustawy szczytny, ale jak wiadomo w szczegółach diabeł tkwi.

Poszczególni posłowie za głowy się wzięli, kiedy zobaczyli, że w ustawie jest punkt, że za posiadanie nawet minimalnej ilości narkotyku, np. marihuany, grozi więzienie, bez możliwości choćby warunkowego orzeczenia. Na dwa lata za kraty i już!

Nawet minister zdrowia oburzył się przytaczając fakty, że co 5 uczeń kiedyś spróbował tego zła.

Zła, ale za które przecież nie można łamać życia synom „potkniętym”, których rzucenie w piekło przestępców, w tym między innymi dilerów prochów, tylko wychowa ich następców.

Teraz wszystko w rękach sejmu, a w którym to jeszcze się nie doliczyli potrzebnej liczby głosów do odrzucenia poprawek prezydent.

Czy opozycja stanie ponad „honor” okonia i zastanowi się rozsądkiem czy jednak zrobi wszystko by się przymilić prezydent?

