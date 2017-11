Czyją jesteśmy kolonią?

Sprawa „Paradise Papers” na Litwie wzbudza zainteresowanie przede wszystkim ze względu na skomplikowane pokerowe interesy liberała Antanasa Guogi oraz tego, że frontman zespołu U2 jest właścicielem centrum handlowego w Ucianie. Pierwsza sprawa to chyba bardziej temat z zakresu uczciwości politycznej i przejrzystości, drugi zaś dotyczy nas o wiele bardziej bezpośrednio.

Należąca do Bono galeria handlowa „Aušra” w Ucianie w latach 2011-2016 nie zapłaciła ani centa podatku dochodowego. Oznacza to tyle, że pieniądze, które zarobiła, powędrowały do firm muzyka na Malcie i Guernsey. I można się oburzać, że publicznie walczący z biedą w Afryce i na każdym kroku moralizujący Bono stosuje takie metody – ale jego hipokryzja dziś nie jest żadnym newsem.

Natomiast warto zrozumieć mechanizm, jaki tu działa. Duże centra handlowe niszczą mały handel – bo małe, rodzinne sklepiki nie mogą sobie pozwolić na przestrzeń w galeriach handlowych, ani konkurować z sieciowymi sklepami w tych galeriach, więc taka galeria, mocno upraszczając, zubaża mieszkańców. Tu tracimy raz. Jak taka galeria nie płaci podatków – to nie ma pieniędzy na lekarzy, drogi i szkoły. I tracimy drugi raz.

Z drugiej strony, może ucianie niech się cieszą, że są kolonią irlandzkiego Bono, a nie belgijskiego Leopolda?

