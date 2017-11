Polacy na Litwie świętują 11 Listopada

Polacy na Litwie co roku pamiętają o Narodowym Święcie Niepodległości. Ważny w polskiej historii dzień będzie upamiętniony nie tylko w Wilnie, ale także w wielu innych miejscowościach. Jak w tym roku będziemy świętować?



Propozycji nie jest może bardzo dużo, jednak ważne wydaje się to, że Narodowe Święto Niepodległości będzie uczczone właściwie wszędzie, gdzie na Litwie mieszkają Polacy. Pamiętają o nim polskie szkoły i organizacje, a także domy kultury.

Polskie Studio Teatralne w Wilnie we współpracy z trockim Rejonowym Oddziałem Związku Polaków na Litwie oraz Uniwersalnym Centrum w Rykontach i Pałacem Kultury w Trokach zapraszają na koncert poezji oraz pieśni patriotycznej pt. „Nie zginęła, póki my …“

– Ten koncert będzie skoncentrowany wokół twórczości Pawła Orkisza, polskiego artysty, który kiedyś prezentował się w Wilnie. Cieszę się, że dzięki życzliwości autora, który użyczył nam praw autorskich, będziemy mogli zaprezentować jego twórczość mieszkańcom rejonu trockiego. Wilnianie mają w tych dniach inne propozycje, a wydaje mi się, że ważne jest, by to święto było upamiętnione także w innych miejscach, gdzie są Polacy. Zawsze starałem się, by tego rodzaju wydarzeń nie zabrakło w miejscach, gdzie pracuję. Wcześniej były to Miedniki i Rudomino, teraz Troki, myślę, że to bardzo potrzebne – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu“ Edward Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach i aktor Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

Koncert odbędzie się 10 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w Uniwersalnym Centrum Wielofunkcyjnym w Rykontach i 12 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Pałacu Kultury w Trokach .

Również w piątek, 10 listopada 2017 r. o godz. 17.00, Polski Klub Dyskusyjny zaprasza na polsko-litewskie obchody Święta Niepodległości Polski w barze PianoMan (ul. Islandijos 1). Będzie to rozmowa w nieformalnej atmosferze z Witoldem Juraszem – znanym polskim publicystą i dziennikarzem telewizyjnym (Polsat) oraz Kazimierzem Popławskim – redaktorem naczelnym „Przeglądu Bałtyckiego“. Tematem spotkania będzie określenie znaczenia niepodległej Polski dla Litwy i odwrotnie oraz perspektyw stosunków polsko-litewskich w przeddzień 100-lecia odzyskania niepodległości. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski i litewski.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Urszula Doroszewska, zaprasza wszystkich chętnych do tradycyjnego wspólnego złożenia wieńców oraz modlitwy i zadumy przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Starej Rossie. Jak co roku, uroczystość odbędzie się o godz. 12.00. Ambasador złoży wieniec w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Harcerze już po raz 23. uczczą święto Sztafetą Niepodległości. XXIII edycja sztafety z Zułowa na Rossę będzie poświęcona wszystkim, którzy o niepodległość walczyli. Organizatorzy wymieniają tu Marszałka Józefa Piłsudskiego i legionistów, żołnierzy Armii Krajowej, oręża polskiego i litewskiego rycerstwa, insurekcji kościuszkowskiej, powstańców listopadowych i styczniowych, żołnierzy wyklętych.

„Wielkie Święto Niepodległości niech trwa dynamicznie i owocnie przez 365 dni, abyśmy 11 listopada 2018 roku w kolejnej Sztafecie Niepodległości poczuli się dumnie, że młodzież Wileńszczyzny i niegasnący nasi przyjaciele z Macierzy czuwają i godnie biorą w swoje ręce los przyszłych pokoleń tej ziemi, znad Wilii i Niemna“ – zachęcają organizatorzy.

W Wilnie okazja do udziału w koncercie poświęconym niepodległości będzie 12 listopada. Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki uprzejmie zaprasza w tym dniu o godz. 17.00 do auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie na koncert pt. „Na skrzydłach Orła Białego“. Na scenie DKP wystąpią chór Schola Vocale z Mrągowa z programem patriotycznym, soliści z Warszawy –Wojciech Dąbrowski i Klaudia Kulik oraz tancerze Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda“.

W niedzielę świętować będzie można również w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. O 13.30 odbędzie się tam okolicznościowy koncert „Kocham Cię, Polsko, a Ty?”.

Narodowy Dzień Niepodległości uczczą także mieszkańcy Wędziagoły. Jak poinformował nas Ryszard Jankowski, w sobotę, z okazji święta, odbędzie się spotkanie w miejscowej bibliotece, a w niedzielę – w intencji Polski zostanie odprawiona Msza Święta.

Oprac. I.L.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...