Gabriela Andruszkiewicz z wileńskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Łukasz Palkowski z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie będą reprezentować Litwę w finałowych przesłuchaniach konkursu recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2017” w Białymstoku. Miejsce rezerwowe zostało przyznane Julianowi Germanowiczowi z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie.

W czwartek wieczorem, 9 listopada, po całodziennych przesłuchaniach interpretacji 60 uczestników konkursu, jury ogłosiło wyniki oraz wręczyło dyplomy i nagrody uczestnikom oraz zwycięzcom.

– Jestem bardzo szczęśliwa – powiedziała Gabriela Andruszkiewicz „Kurierowi Wileńskiemu” po odebraniu nagrody – Przebywam teraz w stanie euforii. Mówiłam wiersze tak, jak je czułam i czerpałam z tego przyjemność.

Gabrielę, uczennicę 11 klasy, przygotowały do konkursu polonistki, Danuta Szejnicka oraz Alina Masztaler. Uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II zaprezentowała słuchaczom wybrane przez siebie utwory: wiersz Wisławy Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” oraz fragment z „Pana Tadeusza” o …muchach. Jak wyznała, najbardziej lubi poezję Wisławy Szymborskiej.

– Lubię ją czytać czasami po prostu dla siebie i zachwycam się. Poezja Szymborskiej jest inna, ciekawa, ironiczna. Trochę z innego świata – mówiła Gabriela. Uczennica interesuje się również teatrem i od czterech lat bierze udział w zajęciach kółka teatralnego, toteż występy na scenie nie są jej obce.

Jak zdradził inny zwycięzca, jedenastoklasista Łukasz Palkowski, ma swoje ulubione utwory, które „wpadają” do serca. Do prezentacji konkursowych, z pomocą polonistki Wandy Andruszaniec, przygotował fragment z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz wiersz „Miasto choruje na autyzm” Gandhalii. Poza tym Łukasz ma dość nietypowe zainteresowania: prowadzi… blog kucharski i jak mówił, również w kuchni jest miejsce na poezję.

Przewodniczący jury, profesor Piotr Damulewicz z Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku, zaznaczył, że wileńskie spotkanie na konkursie „Kresy” jest wyjątkowym świętem języka polskiego i kultury polskiej.

– Polskie słowo jest odzwierciedleniem patriotyzmu. I to jest piękne, to jest ważne. Dlatego wiążą się z tym takie emocje. Przeżycia na konkursie w Wilnie są wyjątkowe również z tego powodu, że obcujemy z pięknym słowem. Czasami się łapię na tym, że mieszkający tutaj Kresowiacy lepiej mówią po polsku niż Polacy w Polsce. Inaczej, bo przecież jest to język, który ma swoje tradycje i inne korzenie, jest bardziej miękki, śpiewny, ale jest piękny. I widać troskę nie tylko o treść, ale również o formę – powiedział dziennikarzom Piotr Damulewicz po zakończeniu konkursu.

Jurorka, dr Magda Kiszko-Dojlidko, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku, nie kryła, że urzekły ją występy uczestników, zwłaszcza w młodszej kategorii wiekowej. „To prawdziwe petardy” – mówiła dziękując najmłodszym miłośnikom poezji.

– Uważam, że poziom tego konkursu jest naprawdę bardzo wysoki. Grupa pierwsza to absolutna petarda – to są tak zdolne dzieci! Mają państwo tutaj grupę niezmiernie utalentowanych młodych ludzi, począwszy od takich dzieciaczków, skończywszy na najstarszych. To są dzieci i młodzież, które powinny być państwa dumą! Są fantastyczni, dzieciaki są zaangażowane i bardzo bardzo zdolne, a jednocześnie absolutnie świetnie przygotowane przez rodziców i instruktorów – mówiła dr Magda Kiszko-Dojlidko.

Gratulacje uczestnikom i ich instruktorom składał kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Marcin Zieniewicz. „Wiem, że jest to ogrom pracy. To ogromnie ważne doświadczenie dla wszystkich, którzy brali udział, dlatego chciałbym pogratulować nie tylko laureatom i osobom wyróżnionym, ale też wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom, rodzicom za ogrom pracy włożony w przygotowanie tego wyjątkowego i bardzo ważnego konkursu” – podkreślił polski dyplomata. Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie ufundował nagrody uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom.

Dumą napawa również fakt, że wśród uczestników święta poezji polskiej „Kresy 2017” znalazły się dwie finalistki konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017”, Agata Dorodko oraz Marta Stankiewicz. Dziewczyny są nie tylko piękne, ale również utalentowane, o czym niewątpliwie świadczy ich udział w konkursie mowy i poezji polskiej „Kresy” oraz fascynacja słowem polskim.

– Udział w „Kresach” znaczy dla mnie bardzo wiele, ponieważ dzięki temu mam jeszcze bliższy kontakt z mową ojczystą. Od dzieciństwa śpiewałam i recytowałam po polsku, tę fascynację poezją mam do dziś. W każdym wierszu odnajduję coś dla siebie. Udział w konkursie jest dla mnie również swoistym treningiem z aktorstwa, ponieważ chciałabym w przyszłości studiować ten kierunek, tu zaś mogę się doskonalić – mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Agata Dorodko, która w finałowych eliminacjach w Wilnie zdobyła wyróżnienie.

Fot. Marian Paluszkiewicz

LAUREACI KONKURSU KRESY 2017 W I KATEGORII

Miejsce 1 – Daniel Czerniawski, Progimnazjum im. Jana Pawła II

Miejsce 2 – Adele Aleksiejewa, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach

Miejsce 3 – Daria Mysina, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace

Miejsce 3 – Agnieszka Stachowska, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Wyróżnienie: Erwin Naruniec, Gimnazjum w Mickunach

Wyróżnienie: Estela Tamulenaite, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

Wyróżnienie: Marek Waluczko, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

Wyróżnienie: Marta Walukiewicz, Gimnazjum im. A.Krepsztul w Butrymańcach

LAUREACI KONKURSU KRESY 2017 W II KATEGORII

Miejsce 1 – Patryk Babicz, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Miejsce 2 – Hubert Niewierowicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Miejsce 2 – Kamila Romanowska, Gimnazjum w Awiżeniach

Miejsce 2 – Oliwia Učkuronytė, Gimnazjum w Ejszyszkach

Wyróżnienie – Agnieszka Woronowicz, Gimnazjum w Mickunach

Wyróżnienie – Waldemar Dudojt, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi

Wyróżnienie – Damian Kondratowicz, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu

Wyróżnienie – Kamila Jaśkiewicz, Szkoła Podstawowa w Szumsku

LAUREACI KONKURSU KRESY 2017 W III KATEGORII

Miejsce 1 – Gabriela Andruszkiewicz, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Miejsce 2 – Łukasz Palkowski, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Miejsce 3 – Julian Germanowicz, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

Miejsce 3 – Tomasz Sokołowski, Gimnazjum im.A. Mickiewicza w Wilnie

Wyróżnienie: Jan Sylwester Pieczuro, Gimnazjum im.A. Mickiewicza w Wilnie

Wyróżnienie: Agata Dorodko, Gimnazjum w Ejszyszkach

Wyróżnienie: Tomasz Pieszko, Gimnazjum im.M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnienie: Ronald Dudziński, Gimnazjum im.J. Śniadeckiego w Solecznikach

Wyróżnienie: Dorota Sokołowska, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

Wyróżnienie: Anna Makutonowicz, Gimnazjum im. L.Komołowskiego w Połukniu

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...