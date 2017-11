Konferencja o ujednoliconym programie nauczania języka państwowego

Zapraszamy na konferencję pt. ,,Ujednolicony program nauczania języka państwowego w szkołach mniejszości narodowych na Litwie”.



Z początkiem bieżącego roku szkolnego we wszystkich klasach szkół mniejszości narodowych rozpoczęło się nauczanie języka litewskiego według nowego ujednoliconego programu.

Tradycyjnie władze oświatowe wprowadzają nowy pomysł kompletnie nieprzyszykowany do wprowadzenia w życie. Nowy proces nauczania odbywa się bez odpowiednich podręczników oraz pomocy metodycznych dla lituanistów. Mimo ogłoszonej w 2011 roku reformy nie zostały jeszcze przyszykowane należycie pomoce naukowe do nauczania w szkołach mniejszości narodowych. Przez 6 lat nie zrobiono kompletnie nic, aby umożliwić naszym dzieciom normalną naukę języka państwowego.

Otrzymujemy bardzo dużo skarg od niezadowolonych rodziców, lituanistów i wychowawców. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, której celem będzie wysłuchanie każdej ze stron, a także wypracowanie dalszej strategii.

Przed miesiącem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego przeprowadziła anonimową ankietę wśród rodziców klas 1-4 klas dotyczącą nauczania języka państwowego. Jej wyniki i wnioski również zostaną przedstawione podczas konferencji.

Konferencja odbędzie się 20 listopada br. o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.

Zapraszamy wszystkich, którzy widzą, jak nowe regulacje krzywdzą nasze dzieci, jaki niepotrzebny stres wywołują u naszych pociech. Osoby chętne do udziału w konferencji oraz zabrania głosu w panelu dyskusyjnym proszę o zgłoszenie na adres: rodziceforum@wp.pl

Renata Cytacka

prezes Forum Rodziców Szkół Polskich

Rejonu Solecznickiego

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...