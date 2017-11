6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej przez prezydent Litwy narodowej kampanii bezpieczeństwa społecznego „Za bezpieczną Litwę”, a także członkowie wspólnoty parafialnej Wojdat i inni honorowi goście.



Dwa lata temu w pomieszczeniu parafii założono Dziecięce Centrum Pobytu Dziennego, do którego obecnie uczęszcza 25 dzieci, które dziś może cieszyć się jasnymi i ciepłymi pomieszczeniami. Proboszcz parafii Nawrócenia św. Apostoła Pawła w Wojdatach ks. Jerzy Witkowski, który 2 lata temu wspólnie z wolontariuszami założył to Centrum, cieszył się z przestrzeni, gdzie po lekcjach dzieci będą mogły spędzać czas, kształcić się, doświadczać uwagi i troski ludzi.

Jej Ekscelencja Prezydent RL wyraziła zadowolenie, że ludzie, którzy włączyli się do tej inicjatywy, są nieobojętni wobec dzieci i ich dobrobytu. Prezydent cieszyła się z pojawienia się takich ośrodków, gdzie dzieci mają możliwość treściwego spędzenia czasu, tworzenia, rysowania, komunikowania się i pozostawania w rodzinach, podziękowała inicjatorom i osobom, które przyczyniły się do tego pomysłu, troszczą się o bezpieczne środowisko dla dzieci, dziękowała pomysłodawcom za wyrozumiałość.

Przybyli do centrum goście dziękowali ludziom dobrej woli za piękną inicjatywę. Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko w swoim imieniu i w imieniu mer Marii Rekść wręczyła dzieciom centrum prezent – magnetyczną tablicą do rysowania oraz niezbędne akcesoria. Wicemer z zadowoleniem przyjęła fakt, że w rejonie – to jest już czwarte Centrum Pobytu Dziennego, w którym działalność wychowawczą i społeczną prowadzą przedstawiciele wspólnot religijnych.

4 lata temu jedno z centrów rozpoczęło działalność w Rudominie, drugie – przed ponad rokiem z inicjatywy mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść otwarto w Rukojniach. Założycielem obu centrów, funkcjonujących z powodzeniem i oferujących bogatą działalność pozaszkolną dla dzieci jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Siostry od Aniołów, odpowiedzialnie i ostrożnie pracują po to, aby stworzyć dla podopiecznych ośrodków jak najkorzystniejsze warunki do nauki, aby dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych otrzymywały jak naj więcej emocji radości i szczęścia. Następne dwa centra dziennego pobytu działają w Giejsiszkach i w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach rejonu wileńskiego. Od 2009 roku w podwileńskim Korwiu także działa Centrum Dziennego Pobytu dla dzieci im. Św. Marii Eugenii, ufundowany przez Archidiecezję Wileńską „Caritas”. Treściwe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci rejonu wileńskiego zapewnia szeroki wybór kółek, oferowanych przez około 30 centrów wielofunkcyjnych, realizujących aktywną działalność kulturalną.

„Serdecznie dziękuję wszystkim za Wasze dobre serce, za wspaniałą inicjatywę, za bezustanną chęć niesienia pomocy dzieciom, dbanie o ich zajęcia pozalekcyjne, troskę o ich bogaty i bezpieczny czas wolny” – zgromadzonym i popierającym inicjatywę dziękowała wice mer.

Dziecięce Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej zostało założone dzięki współpracy wspólnoty parafialnej Wojdat, kampanii „Za bezpieczną Litwę”, organizacji pozarządowej „Caritas” i spółce „Circle K Lietuva”.

Jej Ekscelencja Prezydent RL cieszyła się z pojawienia się bezpiecznych środowisk dla dzieci Fot. vrsa.lt

