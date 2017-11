Dobiegają już końca ostatnie przygotowania do konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017” organizowanego przez nasz dziennik. W finale nie zabraknie również świeżych, pięknych kwiatów. Finalistki podczas uroczystej gali wystąpią z bukietami, które specjalnie dla nich stworzy Kamila Borkowska, właścicielka firmy Kamilla Decor by Pro Arti. Cieszy niezmiernie fakt, że była uczestniczka konkursu „Kuriera Wileńskiego” po latach wraca już w roli sponsorki konkursu o tytuł Miss Polki Litwy 2017.



Dokładnie dziesięć lat temu Kamila, wówczas Andrzejewska, jako uczennica 11 klasy wileńskiego gimnazjum im. Jana Pawła II, brała udział w naszym konkursie.

– Konkurs to dla mnie piękne przeżycie, wspaniała atmosfera, kwiaty. Był to jeden z najwspanialszych momentów w moim życiu, dotychczas mile wspominam tamte chwile. Pamiętam, jak otrzymałam swój bukiet, jak trafiłam do finałowej dziesiątki… Gdy dowiedziałam się, że po przerwie konkurs ponownie wystartował, przez chwilę pożałowałam, że nie mogę znowu brać w nim udziału – jestem już mężatką. Postanowiłam więc, że skoro nie mogę ubiegać się o koronę, mogę zaistnieć w konkursie w roli sponsorki. Jestem szczęśliwa, że mogę oferować swoje wiązanki obecnym finalistkom – mówi Kamila. Zaznacza, że będą to bukiety z kwiatów, które dzięki unikalnemu procesowi stabilizacji o wiele dłużej zachowają świeżość i piękno.

Własną spółkę Kamila założyła przed rokiem.

– Do założenia firmy zainspirowało mnie moje wesele. Kiedy zaczęłam planować wszystkie szczegóły związane z przyjęciem weselnym, zorientowałam się, że nie jest to takie proste. Zrozumiałam, że do stworzenia odpowiednich dekoracji potrzebni są fachowcy. Z zawodu jestem technologiem żywności, ale moją pasją zawsze był design – wspomina właścicielka Kamilla Decor by Pro Arti.

Dziś jej firma oferuje przepiękne kwiatowe dekoracje ślubne oraz okolicznościowe.

– Oferujemy dekoracje kwiatowe, serwety, narzutki na krzesła, fotościanki. Zajmujemy się organizowaniem przyjęć weselnych, urodzinowych i innych uroczystości. Cieszę się, że mamy już sporo swoich stałych klientów, bo konkurencja w tej branży jest naprawdę duża. Bardzo ważne jest właściwie zrozumieć życzenie klienta, znaleźć z nim wspólny język. Zdarzało się, że rezygnowałam z zamówienia, bo czułam, że nie uda nam się dojść do porozumienia. Niezmiernie miło jest, gdy ludzie cieszą się z rezultatu mojej pracy, dziękują i chwalą – opowiada Kamila Borkowska.

Gala finałowa konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego – Miss Polka Litwy 2017” odbędzie się 19 listopada, w niedzielę o godz. 16.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Tegoroczne show piękna, elegancji, gracji i talentów uświetni występ zespołu Art od Music, piosenkarka Bożena Sokolińska, akademia taneczna JamRam. Gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Zvonkuvienė.

Bilety w cenie 15 euro do nabycia w Domu Kultury Polskiej, pokój 203.

Liczba biletów ograniczona!

Fot. Marian Paluszkiewicz

